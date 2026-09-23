Editoryal: Epekto sa ulan batok sa haze

Mao na kini ang gahom sa kinaiyahan. Human gibukotan ang Metro Cebu sa hugaw nga hangin, ang pag-abot sa ulan niadtong Miyerkules, Septiyembre 23, 2026, maoy nahimong labing epektibong “silhig” sa kawanangan.
Matod sa datos niadtong Miyerkules, gikan sa Air Quality Index (AQI) nga niabot og 103 sa alas 7 sa buntag, nius-os kini sa 97 pagka alas 11 sa buntag. Kinsay dili mous-os nga pwerteng kusoga sa ulan nga nagsugod pagka alas 11 sa buntag hangtod mga alas 12 sa udto unya nibalik pagka alas 3 hapon hangtod alas 3:45?
Ang kinatibuk-ang epekto niini usa ka dakong kahupayan sa atong kalikopan.
Dili nato kalimtan nga pipila ka adlaw ang milabay, nasinati natong tanan ang kabalaka dihang ang Environmental Management Bureau (EMB) 7 nagtala og AQI nga 296 niadtong Septiyembre 20—usa ka lebel nga “Acutely Unhealthy” o kulang na lang og lima ka puntos aron maabot ang “Emergency” status.
Kining maong kahimtang nga naggikan sa mga sunog sa kalasangan sa Indonesia, nagdala og dakong hulga dili lamang sa mga dunay sakit sa baga, apan sa kinatibuk-ang populasyon.
Sakto ug tukma ang gihimong pagpanagana sa walo ka Lokal nga Kagamhanan sa Sugbo sa pagdeklara og suspensiyon sa klase aron mapanalipdan ang panglawas sa mga kabataan.
Ang hugaw nga hangin malagmit magdala og ubo, sip-on ug hilanat.
Alang sa mga bata nga anaa pa sa elementarya ug nagpadayon sa paglambo ang immune system, ang pagpalayo kanila sa peligroso nga palibot maoy labing maalamong desisyon.
Ang sunodsunod nga pag-ulan sugod niadtong Lunes, Septiyembre 21, nakatabang og dako sa pagbungkag sa smog ug hugaw sa atmospera.
Gipaabot nga sa mosunod nga pipila ka adlaw, hingpit na natong matagamtam ang presko ug limpyo nga hangin. Apan samtang nagpasalamat kita sa ulan nga nitabang sa paghinlo sa kawanangan, angay sab natong hinumdoman nga ang kinaiyahan dunay kinutoban. Ang krisis sa haze nagpahinumdom kanato nga ang pag-atiman sa kalikopan kinahanglang magpadayon sa matag adlaw.