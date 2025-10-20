Nakapaukay ang nikatap nga hugonhugon sa giingong plano ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tangtangan sa pension ang mga retiradong sakop sa Armed Forces of the Philippines (AFP).
Ang AFP, pinaagi sa opisyal nga pamahayag, mipasabot nga walay kamatuoran ug malisyuso ang maong pasangil, nga nagdala og kabalaka ug naghatag og kalibog sa publiko.
Ang pamahayag sa AFP nagpamatuod nga protektado sa balaod ang mga benepisyo ug pensyon sa mga retiradong sundalo. Sa balaodnon nga pamaagi, mahimong mapapas lamang ang pension kon ang usa ka sundalo nakahimo og krimen ug mapamatud-an nga sad-an.
Kini nagpasabot nga adunay igong proteksyon alang sa mga beterano ug nagpalig-on sa prinsipyo nga dili mahimo nga gamiton ang pension isip instrumento sa pamulitika o pagpanghulga.
Apan ang maong isyu nagpahinumdom usab sa kahuyang sa disiplina sa impormasyon sa atong sistema politikal. Ang pasangil ni Cavite Representative Kiko Barzaga pinaagi sa social media, bisan pa man walay klarong basehan, nakamugna og tensiyon ug pagduda gikan sa publiko.
Sa panahon nga ang impormasyon dali ra makaylap ug dali sab mausab, ang usa ka sayop nga pamahayag mahimong makadaot dili lamang sa reputasyon sa institusyon apan usab sa moral ug kredibilidad sa kasundalohan.
Ang gihimong katin-awan sa AFP nga padayon kini sa pagpanalipod sa Konstitusyon ug sa demokrasya naghatag ug panalipod sa kredibilidad sa institusyon. Apan ang isyu nagpahinumdom sa dakong problema—ang kakulang sa pagsalig sa mga institusyon sa gobyerno tungod sa nagpadayong alegasyon sa kurapsyon ug kakulangan sa transparency.
Kini nga kahimtang mao’y hinungdan ngano nga dali motuo ang uban sa mga impormasyon nga walay basihanan.
Busa, ang tinuod nga hagit karon mao ang pag-ayo sa relasyon tali sa gobyerno ug publiko pinaagi sa klaro, matinud-anon, ug abli nga komunikasyon.
Ang responsableng paggamit sa social media, ilabi na sa mga opisyal nga adunay impluwensya, mao ang labing hinungdanon aron mapugngan ang pagkatap sa dis-information.