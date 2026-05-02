Editoryal: Fake news gibantayan

Ang paghangop o pagdayeg sa Presidential Communications Office (PCO) sa pagkasikop sa kanhi broadcast journalist nga si Jay Sonza nagbukas pag-usab sa hisgutanan bahin sa utlanan tali sa kagawasan sa pagpahayag ug sa responsibilidad sa pagpanalipod sa kamatuoran.
Ang gihimo sa National Bureau of Investigation batok sa giingong cyberlibel nagpakita sa baruganan sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. batok sa misinformation o fake news.
Ang kaso nag-ugat sa giingong pagpakatap og peke nga medikal nga dokumento sa pasangil nga adunay grabe nga balatian nga gihambin ang presidente, kung mapamatud-an, makadaut dili lamang sa reputasyon sa usa ka lider apan lakip na ang pagsalig sa publiko ug mga institusyon.
Bisan pa, ang maong panghitabo nagkinahanglan og mabinantayon nga pagsusi. Ang pagpugong sa disinformation usa ka lehitimong katuyoan sa gobyerno, ilabi na sa panahon diin ang digital platforms dali kaayo nga mahimo’ng agianan sa sayop ug malisyosong impormasyon.
Ang inisyatiba sama sa Oplan Kontra Fake News nagtinguha sa pagpanalipod sa publiko batok sa ilad ug kalibog nga dala sa digital nga disinformation.
Apan, ang paggamit sa gahum sa estado—lakip ang pagdakop ug pagsaka og kaso—kinahanglan ipatuman uban sa hingpit nga pagtahod sa due process ug sa mga batakang katungod sa indibidwal.
Apan bantayanan sab ang kampanya batok sa “fake news” mahimong gamiton aron pagpahilum sa lehitimong kritisismo o kadtong adunay alternatibong panan-aw.
Ang pakig-alayon sa media, mga ahensya sama sa Department of Justice ug Department of Information and Communications Technolo y, ug ang responsable nga paggamit sa online platforms, maoy yawe aron masiguro nga ang kampanya batok sa disinformation dili mahimong instrumento sa pagpugong, kondili usa ka pamaagi sa pagpalig-on sa integridad sa impormasyon.
Sa katapusan, ang pagsalikway sa sayop nga impormasyon dili lamang responsibilidad sa gobyerno, kundili sa matag lungsoranon.