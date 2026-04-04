Editoryal: Fake news niresulta sa panic buying

Ang insidente sa panic buying sa Sugbo dili lang us aka yano nga reaksiyon sa usa ka tawo nga nahadlok, kondili usa ka hulagway sa nagkagrabe nga krisis sa impormasyon sa digital nga panahon.
Ang pagpamalit ug nag-hoard og power banks, generator, ug solar lights sa dihang nikatap ang fake news kabahin sa rotational brownout nga molanat sud sa unom ka buwan nagpaila lang nga huyang pa ang pipila sa pag-ila sa tinuod ug bakak nga balita.
Sa unang tan-aw, mahimong masabtan ang kahadlok. Ang giingong tensiyon sa Middle East nga nakaapekto sa global fuel supply nakahatag spekulasyon.
Apan, ang mas dako nga problema mao ang pagtuo dayon sa nikatap nga taho diha sa social media nga wa gi-verify ang impormasyon.
Adunay usa ka post nga miabot og kapin 178,000 ka views nagpasabot nga bisan ang usa ka bakak mahimong mahimong “kamatuoran” sa hunahuna sa daghang tawo tungod sa lapad ang pagkatap.
Nakapakurat nga ang artificial intelligence (AI) nga gigamit sa paghimo og peke nga balita nga mura’g lehitimo. Sa maong kahimtang, ang responsibilidad dili lang anaa sa mga konsumidor sa impormasyon, audience, followers apan labaw na ang mga nagmugna ug nagpakatap sa fake news.
Bisan pa sa klarong pahayag sa Visayan Electric Company ug Mactan Electric Company nga lig-on ang suplay sa kuryente ug walay angay ikabalaka, napildi gihapon ang kamatuoran sa kusog sa disinformation. Kini nagpasabot nga ang kredibilidad sa opisyal nga institusyon, lupigon lang sa emosyonal ug sensational nga mga post online. Ato kining ma-isip nga porma sa ekonomikanhong kadaut resulta sa fake news.
Busa, ang panghitabo usa ka pahimangno: ang digital literacy importante. Kinahanglan mapalig-on ang kahibalo sa publiko sa pag-verify sa impormasyon ug pagsalig sa opisyal nga tinubdan.
Samtang ang teknolohiya nagpadayon sa pag-uswag, ang katungod sa hustong impormasyon kinahanglan mapanalipdan batok sa mga naggamit niini alang sa pagpangilad ug pagpahimulos.