Editoryal: Flood control projects, natabunan

Nagsunodsunod ang mga dagkong kalambuan karon sa politika sa nasod nga naglambigit sa pamilyang Duterte ug sa ilang labing suod nga mga kaalyado.
Usa niini ang kalit nga pagpakita ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa sa Senado human sa unom ka bulan nga pagtagu-tago.
Ang iyang pagbalik natumong gayud sa gihimong lahugay sa liderato diin natangtang si Senador Vicente “Tito” Sotto III ug gipulihan ni Senador Alan Peter Cayetano—usa ka lakang nga giingong giduso sa mga kaalyado sa mga Duterte.
Si Dela Rosa kinsa giingong adunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court (ICC), namahayag nga di gyud siya motahan bisan pa sa panawagan sa NBI ug sa iyang mga kauban sa minority bloc.
Ang iyang kaisog kaniadto nga “mouban kang Duterte sa prisohan” nahanaw na.
Sa dihang gipangutana bahin sa iyang unang pamahayag nga andam siyang mouban kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa bilanggoan sa The Hague, Netherlands—isip kaabag sa kasong crimes against humanity—niangkon si Dela Rosa nga nausab na ang iyang huna-huna kay wala may garantiya nga magkauban sila sa usa ka selda.
Dili lang si Bato ang angay mabalaka. Sumala ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV, ang sunod nga target sa ICC mao si Senador Bong Go.
Ang mga alegasyon batok kaniya—isip tigtunol og ganti sa mga pagpatay ug lider sa giingong “Special Operations Group”—mga bug-at nga pasangil nga nanginahanglan og hustong tubag sa korte.
Samtang gikuha ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang de-kalibre nga abogado nga si Peter Haynes, kinsa nailang nakapaabsuwelto og opisyal nga dunay susamang kaso kaniadto, dili malikayan nga mabalaka ang publiko sa laing aspeto sa atong gobiyerno.
Tungod sa hilabihang kabanha sa isyu sa ICC ug sa impeachment ni Bise Presidente Sara Duterte sa House of Representatives, daw natabunan na ang uban pang seryosong isyu.
Usa niini mao ang anomaliya sa flood control projects.
Maayo na lang nga nipasalig si Senador Panfilo Lacson nga dili mamatay ang imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee bisan pa sa kausaban sa liderato.
Kinahanglan natong hinumdoman nga samtang nag-away ang mga higante sa politika ug samtang naglikay sila sa mga warrant gikan sa gawas sa nasod, ang kuwarta sa katawhan nga nawala sa korapsiyon dili angayng kalimtan.