Editoryal: Fuel subsidy, dili usbaw sa plete ang solusyon

Taliwala sa nahitabong kagubot didto sa Middle East, dili lang ang kalinaw sa kalibotan ang namilegro, kondili apil na ang panudlanan sa yanong Sugboanon. Ang sunodsunod nga pagsaka sa presyo sa lana ug presyo sa bugas ug uban pang batakang palaliton hapit na dili makab-ot sa mga ordinaryong mamumuo.
Niadtong Martes, Marso 3, 2026, ang presyo sa gasolina nisaka og P1.20, samtang P1.50 sa kerosene, ug P1.20 sa diesel.
Ang presyo sab sa Ganador sa kasamtangan niabot na og P71 matag kilo, samtang ang Ivory anaa sa P68. Apan sa tungatunga niining krisis, usa ka dalaygon ug makapatandog nga baroganan ang gipakita sa Federation of Cebu Transport Cooperatives (FCTC).
Imbes nga iduso ang dinalian nga usbaw sa plete, mas gipalabi ni Ellen Maghanoy, ang presidente sa FCTC, ug sa iyang grupo ang pagpangayo og fuel subsidy gikan sa nasudnong gobiyerno, aron dili madugangan ang kalisod sa mga sumasakay.
Nasayod ang mga transport operator nga kon mosaka ang plete, ang mga sumasakay nga end-user mao ang direktang maigo sa kumo sa inflation.Kon patas-an ang plete, unsa na man lay mahibilin alang sa sud-an ug sa uban pang bayrunon sa panimalay?
Alang sa atong mga drayber sa jeepney ug bus, ang fuel subsidy nagsilbi nga “salbabida.”
Sila kadtong mga bayani sa kadalanan nga durong kayod gikan sa banagbanag hangtod sa lawom nga gabii aron lang makuha ang abang sa sakyanan (boundary) ug maseguro nga aduna pa silay madala nga limpyong kita alang sa ilang pamilya. Kon walay tabang gikan sa gobiyerno, ang ilang paningkamot mahisama na lang sa paghakot og tubig gamit ang bukag.
Hinuon, si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niingon nga sugdan ang targeted fuel subsidy kon ang presyo sa krudo sa internasyonal nga merkado moabot sa $80 matag baril.
Maayo unta kon di niya pakyason ang iyang mga gipanulti.Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nanawagan sa mga benepisyaryo nga ipa-validate ang ilang mga fuel cards aron kini masudlan kon ugaling magsugod na ang pagpang-apud-apod sa mga pundo alang niining maong katuyoan.
Mahitungod niining krisis nga gisagubang sa katawhan karon sa tibuok kalibotan, ang mga yanong mamumuo (end user) maoy labing apektado.Ang mga negosyante dili kaayo nila mabati ang epekto tungod kay ang produkto nga ilang gipamalit ila man sab kini’ng patongan aron sab sila makaginansiya una pa kini nila ibaligya og balik.
Ang fuel subsidy dili lang kini usa ka yano nga hinabang sa gobiyerno; kini usa ka estratehikong proteksyon sa tibuok ekonomiya.