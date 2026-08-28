Editoryal: Gahom sa kinaiyahan

Ang makalilisang nga flash flood nga nibanlas sa Nepal usa ka mapait nga panghitabo bisan unsa pa kataas ang atong mga bukid, kabaga ang atong mga pader, o kaabante ang atong teknolohiya, nagpabilin gihapon kita’ng huyang atubangan sa gahom sa kinaiyahan.
Niadtong Agusto 26, 2026, usa ka kalit ug kusog nga pagbaha resulta sa pagkahugno sa glacier nihapak sa mga dapit sa utlanan sa Nepal ug Tibet, nga nipatay sa gatusan ug liboan ka mga tawo nga gikatahong na-missing. Gibanlas sa tubig, lapok, ug mga tipak sa ice ug bato ang mga panimalay, tulay, dalan ug ubang imprastraktura.
Apan labaw pa sa gidaghanon sa mga namatay ug na-missing, ang trahedya nagpakita kanato sa kamatuoran: ang kinabuhi sa tawo mahimong mausab sulod lamang sa pipila ka gutlo. Sa dihang ang sapa nibuswak ang tubig nga walay pili nga nibanlas tali sa adunahan ug kabos, lumad ug langyaw, tigulang ug batan-on. Ang mga butang nga atong gihuptan nga simbolo sa kalig-on—balay, tulay, dalan ug negosyo—mahimong mawala sa usa ka kalit nga pagpanimalos sa kinaiyahan.
Dili kini panahon sa pagpangita og kinsay angayan nga mabasol ang pagpangutana: Andam ba kita?
Ang kalamidad dili kanunay mapugngan, apan ang gidak-on sa kadaot mahimong mapakunhod. Kinahanglan ang mas lig-on nga early warning systems, tukmang disaster preparedness, lig-on nga imprastraktura, ug estrikto’ng pagpanalipod sa mga lugar nga delikado sa baha ug landslide.
Ang Nepal nag-atubang sab sa usa ka mas dakong hulga—ang pag-usab nga klima nga mahimong makapadugang sa kawalay kalig-on sa mga glacier ug kabukiran.
Ang leksyon gikan sa Nepal dili lamang alang sa Nepal apan alang nato’ng tanan.
Sa katapusan, ang kinaiyahan dili atong kaaway. Apan kon atong pasagdan ang mga pasidaan niini, mahimong kita mismo ang magbayad sa labing mahal nga bili.