Editoryal: Gahom sa legal nga asawa

Napagan ang military career ni Philippine Army Colonel Ranulfo Sevilla sa dihang gihikling sa Commission on Appointments (CA) ang iyang promosyon ngadto sa pagka-brigadier general sa dihang mibabag ang iyang asawa nga dili anga­yan i-promote ang iyang estranged husband sa pasangil nga pagpangabit ug abusado.

Ang kaisog ni Ginang Tessa Luz Reyes–Sevilla nga mibarog sa iyang katungod isip legal nga asawa ug alang sa ilang duha ka mga anak, gidayeg dili lang sa kababa­yen-an apan sa kinabag-an.

Way pagpanuko nga gibulgar ni Reyes-Sevilla ang mga hiwi’ng binuhatan sa iyang bana atubangan sa mga naglangkob sa Commission, ilabi na ang pagbulgar sa sustento nga P2,000 matag buwan alang sa duha nila ka mga anak nga wa makakumingking sa gidawat nga kinitaan sa opisyal nga mokabat sa P136,000 nga base pay nga iyang makubra matag buwan.

Nasuta nga sud na sa pito ka tuig nga nag-antos si Reyes-Sevilla, ang nakaparat kay gii­ngong nagpakabuta-bungol ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa iyang yangongo nga wa tagda ang iyang gipadangat nga mga reklamo sukad pa kaniadto.

Karon nagkisikisi ang AFP sa pagpanagang ug mihimakak nga wa sila moatiman sa ma­ong reklamo kay matod pa ilang gihatagan og gibug-aton ang gender equality nga usa sa mga sukaranan sa tawhanong katungod.

Daghan ang na-interest sa kaso sa magtia­yong Sevilla ug siguradong dili kini isolated case lamang diha sa maong organisasyon sa dihang laing ginang nga asawa og retired AFP official, ang mipatim-aw nga adunay susamang kaso ni Ginang Reyes-Sevilla.

Miani og simpatiya ang nahiaguman ni Re­yes-Sevilla gawas sa mga opisyal sa CA, Gabriela Women’s Party, lakip na ang publiko ug netizens hinungdan nga trending ang maong topic.

Ang Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 naghatag, lakip sa ubang mga probisyon, nga ang maong pag-abuso, gikonsiderar nga public crime aron si bisan kinsa nga adunay personal nga kahibalo niini, makapasaka og reklamo, sugod sa lebel sa barangay. Mahimong mapasaka ang mga kaso sulod sa 20 ka tuig human sa pagbuhat sa bayolenteng buhat, nga ang mga malapason mag-atubang og pagkapriso hangtod sa 20 ka tuig ug hangtod sa P300,000 nga danyos, lakip ang mandatory psychiatric treatment.