Editoryal: Gahom sa pagsuspenso

Sa bag-ong Executive Order (EO) 130 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Oktubre 28, 2026, ug opisyal nga gipatik niadtong Nobyembre 3, 2026, gitukod ang usa ka tin-aw ug pormal nga giya alang sa pagsuspenso ug pagpadayon sa mga klase ug trabaho sa tanang institusyon sa edukasyon.
Usa kini ka lakang nga dugay nang gipaabot. Sa dugay nga panahon, nakita nato ang karaan ug hinay nga sistema kon adunay mga hulga sa kaluwasan: ang mga tunghaan kinahanglan pa nga maghulat sa opisyal nga deklarasyon sa lokal nga kagamhanan (LGU) una pa makansela ang klase. Apan sa tinuod nga sitwasyon, kinsay labing nakahibawo sa kasamtangang kahimtang ug kapeligrohan sa nataran sa eskwelahan? Dili ba ang mga magtutudlo ug administrators man nga anaa mismo sa frontline?
Pinaagi sa EO 130, gihatagan na og ngipon ug legal nga katungod ang mga awtorisadong opisyal sa tunghaan sa pagdeklarar og granular nga pagsuspenso sa face-to-face (F2F) classes ug onsite nga trabaho.
Nagkahulogan kini nga kon adunay direktang hulga sa kaluwasan, panglawas, o kaayuhan sa mga estudyante ug personahe—basta walay una nga gideklarar nga pagsuspenso ang LGU—ang eskwelahan na mismo ang makadesisyon dayon.
Sumala pa sa teksto sa EO: “The power to suspend includes the authority to postpone, cancel, or temporarily discontinue in-person classes and activities... The power to resume includes the authority to reinstate in-person classes...” Nagpasabot kini nga gawas sa pagpaundang, ang tunghaan sab ang adunay katungod sa pagbalik sa klase kon makita sa ilang safety assessment nga luwas na ang tanan.
Nakita nato ang kaepektibo ug kaimportante niini sa mga nahitabong insidente dili pa dugay. Pananglitan, sa dihang nagdala og peligro sa panglawas ang dili maayong kalidad sa hangin tungod sa forest fires sa Indonesia, daghang LGU sa Sugbo ang kinahanglan pang mopagawas og order.
Ingon man sab sa panahon sa El Niño, diin gipahibalo sa DepEd nga kon moabot sa 42 degrees Celsius ang kainit, kinahanglang ihunong ang klase alang sa kaayuhan sa tanan.
Sa matag adlaw nga maglangan-langan ang pagdesisyon, ang panglawas ug kinabuhi sa mga bata ang nakatala sa risgo.
Dili kini pag-iwang sa responsibilidad sa LGU, kondili paghatag og dugang gahom (empowerment) sa mga lokal nga opisyal sa edukasyon nga mas paspas nga makaaksyon.
Ang pagsalig sa independente nga pagtimbang-timbang sa eskwelahan usa ka maayong lakang alang sa mas luwas, paspas, ug epektibo nga pagpanalipod sa atong mga tinun-an ug magtutudlo.
Sa katapusan, ang EO 130 usa ka timailhan nga ang gobiyerno nagiyahan sa praktikal nga kaalam: sa panahon sa hulga ug kalamidad, ang matag minuto nga madaginot sa pagpanalipod sa kinabuhi mao ang labing bililhon.