Editoryal: Gas kurakuton pa?

Bisan diay og gasolina sa gobiyerno nga gitagana alang sa mga government owned vehicle gikurakot pa sa ubang opisyal pinaagi sa pagtubil niini sa pribadong mga sakyanan.
Sama ra nga gikawat sab ang pagsalig sa katawhan tungod sa pagpahimulos sa ubang opisyal.
Mao nga ang pasidaan sa Office of the Ombudsman ngadto sa mga ahensiya sa gobiyerno nga hugot nga bantayan ang paggamit sa gasolina angay hatagan og seryosong pagtagad. Ilabina karon nga padayon nga nisaka ang presyo sa petrolyo ug ang matag litro niini adunay bili nga gikan mismo sa kuwarta sa mga magbubuhis.
Ang kaso batok sa kanhi Bohol Second District Provincial Board Member Vierna Mae Boniel-Maglasang usa ka klarong pahimangno sa tanang kawani ug opisyal sa gobiyerno. Gitaktak siya sa serbisyo tungod gikataho’ng gigamit ang gasolina nga gitagana alang sa government vehicle nga gitubil sa pribadong mga sakyanan.
Gawas sa dismissal, permanente sab siyang gidid-an sa makakupot og posisyon sa gobiyerno, gikansela ang eligibility, gidid-an sa pagkuha og civil service examinations ug wa ihatag ang mga benepisyo sa iyang pagretiro.
Ang gidaghanon nga 100 ka litro sa gasolina nga gikatahong gigamit alang sa pribadong mga sakyanan tingali gamay ra kon itandi sa kinatibuk-ang badyet sa gobiyerno.
Apan dili ang kantidad lamang ang angay sukdon. Ang mas dakong isyu mao ang pundo sa publiko dili personal nga benepisyo sa usa ka opisyal.
Sakto lang ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ang maong mga buhat “makaguba sa imahe sa gobiyerno.”
Mas makapabalaka kon apil niini ang pagpameke og resibo, pagpakarga sa dili government vehicle ug ubang matang sa korapsiyon.
Kinahanglan nga adunay hugot nga sistema sa pagmonitor—gikan sa fuel allocation, fuel cards o vouchers, odometer readings, hangtod sa regular nga pag-audit. Ang matag litro sa gasolina nga gikan sa pundo sa publiko kinahanglan adunay klaro nga rekord kon asa ug unsay gigamitan.
Sa katapusan, ang serbisyo publiko dili oportunidad alang sa personal nga kaharuhay. Ang posisyon sa gobiyerno usa ka pagsalig nga gihatag sa katawhan. Busa, bisan gasolina, papel, sakyanan o milyon-milyong pisong pundo, kinahanglan gamiton lang alang sa katuyoan nga gitagana niini.
Kay ang gasolina alang sa gobiyerno, ug serbisyo sa katawhan—dili alang sa pribadong interes.