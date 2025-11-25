Editoryal: Giangay sa kalamidad

Daw giangay gyud ang tanang lugar sa Sugbo nga makasinati og kalamidad.
Niadtong Septiyembre 30, gilinog kita, diin ang grabe nga naigo ang Dakbayan sa Bogo ug mga silingang munisipalidad sa amihanang bahin.
Gisundan dayon kini og usa ka bagyo nga ginganlan og Tino niadtong Nobiyembre 4, nga mikuso-kuso sa Central Cebu.
Karon, nidistansiya lang og 20 ka adlaw, nisulod sab si Bagyong Verbena sa Habagatang Sugbo, diin kini nitugpa sa Talisay City alas 2:40 sa Martes sa kadlawon, Nobiyembre 25, 2025. Bisan kon ang bag-ong Bagyong Verbena dili ra kaayo kusog ug dili ra pud lawom ang baha niini—dili sama niadtong Tino nga niabot ang baha sa ikaduhang andana sa mga panimalay nga duol sa sapa sa Lungsod sa Liloan, sa Barangay Bacayan sa Dakbayan sa Sugbo, ug sa Dakbayan sa Talisay—nakamugna gihapon kini og mga problema.
Nakasinati og pagbaha ang Barangay Poblacion 1, 2 ug 3 didto sa Dakbayan sa Carcar, sa Barangay Rafael sa Lungsod sa Barili, ug sa Lungsod sa Dumanjug.
Matod pa ni Carcar City Mayor Patrick Barcenas, bahaunon gyud ning mga lugara hilabina kon dugay motuang ang uwan.
Ang maayong balita ug kini ang pinakaimportante: Maayo na lang kay way gikatahong namatay o naangol atol sa pagsulod ni bagyong Verbena sa Probinsiya sa Sugbo.
Kini nagpakita sa epektibong paglihok sa local disaster risk reduction management councils (LDRRMCs) ug sa kooperasyon sa katawhan sa pre-emptive evacuation.
Apan sa Barangay Pangan-an sa Olango Island, Lapu-Lapu City, sukwahi ang ilang nahiaguman.
Taliwala sa kakusog ni Tino, lima (5) ra ka balay ang nadaot. Apan sa mas hinay nga Bagyong Verbena, 21 ka mga balay na hinuon ang nadanyos.
Nganong nahitabo man kini? Gitumbok ni Pangan-an Barangay Captain Junrey Casiao ang kadako sa kadaot sa gaan nga materyales sa daghang balay ug sa ilang kadool sa baybayon.
Matod niya, ang kusog nga ulan ug hangin gikan sa dagat maoy nakaigo sa mga balay nga duol sa baybayon.
Ang sitwasyon sa Olango Island nagtudlo kanato nga ang kakuyaw wala lang nag-agad sa gikusgon sa bagyo, kondili sa atong pagka-vulnerable.
Ang estruktura sa atong panimalay ug ang lokasyon niini duol sa peligro (baybayon, sapa, o bahaonon nga lugar) maoy mas dako nga hinungdan sa kadaot.
Kinahanglan nga ang atong mga kagamhanan, labi na ang lokal, mohimo og mas istrikto nga pagpatuman sa mga regulasyon bahin sa pagtukod, ilabi na sa mga dapit nga kanunay nga maigo sa hangin ug balod.
Ang mga lumolupyo kinahanglan usab nga maghimo og inisyatiba sa pagpalig-on sa ilang mga panimalay.