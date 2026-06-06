Editoryal: Gibakwi sa Amerika

Ang desisyon sa Estados Unidos sa pagbawi sa tanang visa ni kanhi House Speaker Martin Romualdez usa ka dako’ng kalambuan nga kapugngan ang maong opisyal sa higayon nga mosibat—ilabi na sa nagpadayon nga imbestigasyon sa kurapsyon.
Sa diplomatikong praktis, ang pagbawi sa visa dili lamang administratibong lihok. Kasagaran kini nagpasabot nga adunay bug-at nga rason. Sa kaso ni Romualdez, ang timing sa maong desisyon dili malikayan nga adunay kalambigitan sa mga alegasyon sa giingong multi-billion peso nga anomalya sa flood control projects.
Bisan pa og wala pa’y pormal nga kaso nga napasaka, ang presensya sa imbestigasyon ug ang precautionary hold departure order batok ni Romualdez.
Apan, importante sab nga bantayan ang prinsipyo sa due process. Ang kampo ni Romualdez mihimakak sa mga alegasyon ug nag-ingon nga kini nag-agad lamang sa spekulasyon. Sa usa ka demokrasya, ang maong baruganan angay respetuhon hangtod mapamatud-an ang kaatbang pinaagi sa lig-on nga ebidensya.
Bisan pa niini, dili usab malikayan nga ang maong kalambuan makadaut sa imahe sa nasod sa internasyonal nga komunidad.
Kung ang usa ka taas nga opisyal makasinati og ingon niini nga lakang gikan sa usa ka kaalyado nga nasud sama sa Estados Unidos, nagpasabot kini nga adunay seryosong pangutana bahin sa integridad sa atong mga lider. Kini mahimong makaapekto sa pagsalig sa mga langyaw nga mamumuhunan ug sa reputasyon sa Pilipinas sa global stage.
Ang mas dakong isyu karon mao ang panginahanglan sa transparency ug accountability sa gobyerno. Ang mga alegasyon sa korapsyon, ilabi na kadtong naglambigit sa bilyon-bilyong pondo alang sa imprastraktura, dili lamang legal nga isyu kondili moral nga obligasyon sa pagserbisyo sa katawhan. Ang matag sentimo nga gigasto gikan sa kaban sa nasod kinahanglan adunay klarong subay.
Sa katapusan, ang pagbawi sa visa ni Romualdez dili pa maoy ending sa istorya, kondili sinugdanan sa mas lawom nga imbestigasyon. Ang katawhan nagpaabot dili lamang sa tubag lakip na ang pagpagawas sa kamatuoran.