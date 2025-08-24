Editoryal: Gibuhat ni Gica sa kontrobersyal nga video sayop

Masabot nga nadala lang sa emosyon si Dumanjug Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica kon nganong nabuhat niya ang pisikal nga pag-ataki sa amahan sa usa ka biktima sa cyberpornography.
Kinsa man gud ang dili masuko sa gibuhat sa amahan, kinsa nakigtambayayong pa sa iyang asawa sa paghimo sa krimen unya giapil pa gyud nila ang ilang tres anyos nga babayeng anak.
Dalaygon unta ang tinguha ni Gica nga sumpuon ang grabe nga mga krimen batok sa kabataan apan ang iyang gihimo sa kontrobersyal nga video, usa gyud ka dakong sayop.
Arang-arang na lang tingali kon gipa-blurr ni Gica ang mga nawong sa magtiayon o kaha gitabunan na lang gyud kini’g klaro una kini niya gi-post sa social media.
Tingali gusto ni Gica nga himuon kining ehemplo aron dili masunod sa uban ang gibuhat sa magtiayon.
Tataw nga ang gihimo ni Gica nakalapas sa tawhanong katungod, nga nagkinahanglan og dinalian ug bug-os nga imbestigasyon gikan sa Commission on Human Rights (CHR 7).
Ang pagpugos ni Gica sa mga ginikanan nga i-aksyon ang ilang gibuhat nga krimen ug pagpakatap niini sa publiko pinaagi sa social media usa ka direkta nga paglapas sa Republic Act (RA) 9745 o ang Anti-Torture Act.
Tingali tungod kay gikaon na siya sa emosyon, wala na nakahunahuna si Gica kon unsa’y epekto niini sa tres anyos nga anak sa mga akusado sa ugma damlag.
Wala man tuod gipakita ni Gica ang nawong sa bata apan tungod kay nailhan na ang iyang ginikanan, hayan natural nga mailhan ra gihapon ang bata.
Magdako ang bata nga bawnon kining maong law-ay nga gibuhat sa iyang ginikanan ngadto kaniya.
Kon aduna na unya’y kabuot ang bata, posible kining maghatag kaniya og trauma sa tibuok niyang kinabuhi.
Hinaot nga kining maong kontrobersya magsilbeng leksyon ni Gica ug dili na niya kini buhaton pagbalik.
Igo na man tingali nga silot ang pagbalhog sa mga akusado sa bilangguan.
Ang katungdanan sa usa ka mayor mao ang pagdumala ug pagpatuman sa balaod, dili ang paghimo og pisikal nga silot.
Ang CHR 7 niingon nga mopahigayon sila og mas lawom nga imbestigasyon kabahin ning maong isyu.
Kon makalikay man si Gica sa posibleng silot human sa imbestigasyon sa CHR 7, hinaot nga dili na gyud niya buhaton pagbalik ang iyang gihimo sa video apan iyang ipadayon ang pagbatok sa mga mapasipad-on sa kabataan.