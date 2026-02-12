Editoryal: Gigamitan og legal tactic?
Nakapaukay sa Sugboanon ang nahitabong trahedya sa hit-and-run sa Barangay Banilad, Cebu City niadtong Pebrero 8, 2026, nga nisangpot sa kamatayon sa batan-ong negosyante’ng si Kingston Ralph Cheng.
Ang maong hitabo nagpakita lang kon unsa kahuyang sa sistema sa hustisya ug pagpatuman sa balaod sa kalsada. Ang publiko nasuko ang uban naguol kay kon basehan ang nanggawas nga footages ug hulagway sa social media nga nagpakita nga ang drayber sa SUV nga nakaligis patay ni Cheng nga si Sean Andrew Pajarillo, 21, giingong “klarong hubog.” Apan nigawas nga negatibo sa alkohol human nga gipaubos sa liquor test.
Nitumaw sa imbestigasyon nga milanat una og 19 ka oras human sa hitabo una gipaubos sa maong test sa nagkadaiyang rason, kay way igong kagamitan alang sa maong testing.
Ang kalangan sa pagkuha og ebidensiya usa ka pagpabaya; maisip nga kapakyasan sa pagkab-ot sa matuod o hustisya kay motumaw nga huyang ang ebidensiya.
Sumala sa mga legal nga eksperto, kritikal ang dinalian nga alcohol testing aron mapamatud-an ang kondisyon sa drayber sa mismo’ng oras sa aksidente.
Kon mapamatud-an nga nakalapas sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act, ang silot mahimong walo hangtod 14 ka tuig nga pagkabilanggo ug multa nga mokabat sa P300,000 hangtod P500,000.
Apan tungod sa kapakyas sa pagpatuman dayon sa hustong proseso, makapaubos kini sa kaso ngadto sa reckless imprudence resulting in homicide, nga mas gaan ang silot ug adunay posibilidad pa sa probation.
Ang hustisya dili unta magdepende sa kalangan o kakulang sa pamaagi; kini kinahanglan nga lig-on, paspas, ug patas.
Ang kamatayon ni Cheng dili lamang personal nga kasakit sa iyang pamilya kondili usa ka panawagan sa reporma.
Dili lang unta kutob lang sa papel nga basahon ang balaodnon apan gikinahanglan adunay ngipon sa pagpatuman niini alang sa kaluwasan sa kinabag-an ug ang pagkab-ot sa hustisya sa mga biktima.