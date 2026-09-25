Editoryal: Gihimo’ng 5 ka tuig

Ang pagpirma ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Republic Act No. 12326 maoy nag-usab sa eskedyul sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections (BSKE). Imbes nga karong tuiga ang sunod nga regular nga BSKE ipahigayon na sa Nobiyembre 2028, samtang gitakda na nga lima ka tuig ang termino sa mga opisyal sa barangay ug SK.
Adunay klarong bintaha ang maong postponement. Una, hatagan niini og dugang panahon ang mga kasamtanga’ng opisyal aron mahuman ang mga programa ug proyekto nga nasugdan na. Dili na kinahanglan nga maputol dayon ang mga programa tungod sa pag-ilis sa administrasyon.
Mahimo sab kini nga higayon alang sa barangay ug SK officials nga mapalig-on ang mga serbisyo sa komunidad, ilabina sa mga programa alang sa kabatan-unan.
Aduna sab praktikal nga aspeto. Daghang preparasyon alang sa eleksiyon ang nahimo na sa Comelec, ug ang balaod nagtagana nga ang wala magamit nga pundo alang sa BSKE mahimong ipadayon isip pundo alang sa mga preparasyon sa umaabot nga eleksiyon.
Ang dako nga isyu niini mao ang katungod sa katawhan sa pagpili sa ilang mga lider. Ang eleksiyon mao ang mekanismo diin ang mga botante makapili kon kinsa ang ilang gusto nga magpadayon sa pagpangulo ug kinsa ang ilang gusto nga pulihan. Aduna sab kini risgo sa accountability.
Kon dugay ang termino, mas dako sab ang panginahanglan nga hugot nga bantayan ang paggamit sa public funds.
Importante sab nga ang katawhan dili lamang pasabton nga “dugang panahon sa pagserbisyo,” kondili pahinumdoman nga kini dugang panahon sa pagpanubag.
Sa katapusan, ang tinuod nga sukdanan sa postponement dili ang gidugayon sa termino, kondili ang kalidad sa serbisyo nga ihatag niini.
Ang mga barangay ug SK officials kinahanglan magpakita nga ang dugang nga panahon ilang gamiton alang sa komunidad—dili alang sa kaugalingo’ng interes.