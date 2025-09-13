Editoryal: Gihiwaan og dako

Ang desisyon nga kuhaan og P512 milyon ang pundo sa Sangguniang Panlungsod (SP) sa Dakbayan sa Sugbo, Secretariat, ug Office of the Vice Mayor (VMO) alang sa tuig 2026 usa ka mahinungdanon nga lakang nga nagpakita sa seryuso’ng panginahanglan sa pagpanalipod sa public funds.
Ang kapin sa 50 porsiyento nga pagpamenos sa budget dili lang pagdaginot, apan nagpakita nga ang pamalaod dili angayan nga luho o lavish, apan instrumento sa serbisyo publiko.
Ang pagtangtang sa gitawag nga “vanity projects” sama sa Vice Mayor’s Portrait Gallery ug sobra nga paggasto sa renovation ug mga kalihokan nga walay sangputanan usa ka timailhan nga nagtan-aw si Cebu City Vice Mayor Osmeña sa kaayohan, kinsa maoy nangamahan nga kuhaan ang budget sa legislative.
Ang pag-redirect sa pundo ngadto sa medisina, scholarship alang sa kabataan, ug ayuda sa mga senior citizen nagpasabot nga ang priyoridad mao ang pag-atiman sa lawasnon ug edukasyonal nga panginahanglan sa dakbayan.
Sa maong paagi nagpakita kini nga ang liderato sa Konseho nga mas gihatagan og prioridad ang publiko. Ikaduha, kini motudlo og baruganan nga ang badyet mahimong mas epektibo kon ipunting sa mga programa nga adunay direkta nga impact sa kinabuhi sa mga Sugbuanon.
Ang transparency ug accountability kinahanglan nga mas lig-on aron malikayan ang posibilidad nga ang gamay nga badyet mahimong babag sa hustong panerbisyo.
Maisip nga pro-poor ang pagkuha sa P512,000 nga pundo gikan sa legislative, kini usa ka oportunidad sa pag-usab sa hulagway sa Konseho gikan sa center of spending ngadto sa simbolo sa pag-atiman sa katawhan.
Angay nga kini suportahan ug bantayan aron ang katuyoan niini mas mapuslan sa kinabag-an ug dili malimtan sa pagdagan sa tuig 2026.