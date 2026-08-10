Editoryal: Giilisan na sab

Ang pagtudlo kang Dr. Edwin Mercado isip bag-ong kalihim sa Department of Health (DOH) nagdala og bag-ong paglaom, apan unsaon pagseguro nga ang atong sistema sa panglawas magpadayon nga lig-on ug makanunayon bisan pa sa pag-ilis-ilis og liderato?
Ang DOH dili ordinaryong ahensiya. Kini maoy nagdumala sa mga polisiya ug programa nga direktang nakaapekto sa kinabuhi sa kinabag-ang Pilipino—gikan sa serbisyo sa mga publikong ospital, bakuna ug tambal, hangtod sa PhilHealth ug mga programa alang sa kabos ug mga komunidad.
Ang pagbiya ni Dr. Jose “Brix” Pujalte Jr. tungod sa giingong health reasons kinahanglan tahuron, apan ang iyang mubo nga paglingkod isip kalihim nagpakita sa usa ka mas dako nga problema: ang padayon nga pag-ilis sa mga lider sa usa ka departamento nga nanginahanglan og lig-on ug adunay direksiyon.
Si Mercado adunay kasinatian sa PhilHealth, busa dako ang gilauman nga iyang masabtan ang mga hagit sa financing ug access sa healthcare. Apan kinahanglan iyang ipakita nga ang iyang pagdumala dili lang nakasentro sa administrasyon, kondili sa panginahanglan sa mga pasyente ug healthcare workers.
Labaw sa tanan, ang bag-ong kalihim kinahanglan magpalig-on sa koordinasyon tali sa DOH, PhilHealth, mga lokal nga panggamhanan ug mga ospital. Kinahanglan sab nga klaro ang paggamit sa pundo, episyente ang procurement, ug dali mahatagan og tubag ang mga problema sa tambal, pasilidad ug serbisyo.
Sa katapusan, dili ang ngalan sa kalihim ang labing importante. Ang sukdanan mao kon ang ordinaryong Pilipino makadawat ba og mas maayong serbisyo panglawas, mas barato nga pag-atiman, ug mas paspas nga tabang kon magkasakit.
Si Mercado adunay higayon sa pagpamatuod nga ang pagbag-o sa liderato dili lang sa ngalan, kondili usa ka tinuod nga lakang paingon sa mas lig-on, ug transparent nga sistema sa panglawas.