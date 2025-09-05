Editoryal: Gikapungtan

Ang protesta nga gihimo sa mga biktima sa kalamidad ug mga environmental group batok sa St. Gerrard Construction nagpasabot sa usa ka lawom nga krisis sa pagsalig tali sa katawhan ug sa mga institusyon nga gikatakdang motabang kanila.
Ang kompanya nga gilauman unta nga mohatag ug lig-on nga proteksiyon batok sa baha, ang gidudahan nga nalambigit sa anomaliya nga proyekto sa flood control nga naggasto og binilyon apan wala makahatag og tinuod nga seguridad.
Ang paglabay sa lapok ug pagbutang og pag-vandalized sa gate dili lang tungod sa kasuko, kondili simbolo sa pagbalik sa dungog sa mga nabiktima.
Kon ang kuwarta sa katawhan padulong lang sa bulsa sa pipila ka kontraktor ug politiko, ang resulta mao ang grabeng kadaot sa higayon nga maigo sa katalagman sama sa hulagway sa mga pamilya ngananglangoy sa baha, mga mag-uuma nga nawad-an sa panginabuhian, ug mga komunidad nga wala’y kasiguruhan.
Ang tinuoray nga solusyon dili lang sa pagpasaka og kaso apan sa pag-ugmad sa kultura sa integridad ug manubag sa matag sentimo nga gigasto.
Kon mapakyas ang gobiyerno sa pagpahimutang og matuod nga panubag, ang matag baha dili na lang natural nga katalagman kondili timaan sa usa ka palpak nga pamalaod.
Ang kapungot sa katawhan mao ang tingog sa hustisya nga dili gyud angay pugngan.