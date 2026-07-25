Editoryal: Gikonbikto

Ang hukom batok kang Janet Lim Napoles may laing pahinumdom sa katawhan nga ang korapsyon dili lamang paglapas sa balaod kondili usa usab ka paglapas sa pagsalig sa publiko.
Ang P50 milyon nga gitagana alang sa mga mag-uuma sa Luzon wala moabot sa mga kamot sa mga angay unta makabenepisyo niini.
Sa desisyon sa Sandiganbayan, napamatud-an nga adunay napulo ka ihap sa malversation ug paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga nalambigit sa pagbalhin sa pondo ngadto sa mga organisasyong walay tinuod nga proyekto ug kwalipikadong mga benepisyaryo.
Bisan pa man nga ang usa sa mga akusado nakalingkawas sa kaso sa graft tungod sa kakulang sa ebidensya, ang maong hukom nagpamatuod nga ang sistema sa hustisya kinahanglan mosandig sa kamatuoran ug dili sa pagbati lang.
Apan dili igo ang pagkonbikto, gikinahanglan nga di na mausab ang maong mga binuhatan. Sulod sa daghang katuigan, ang ngalan ni Napoles gipakasama na sa pork barrel scam—usa ka eskandalo nga nagpakita kon unsa kadali ang pagbalhin sa pondo sa gobyerno pinaagi sa mga peke nga non-government organizations ug mga proyekto nga anaa lamang sa papeles.
Ang labing dakong biktima niini dili ang gobyerno kondili ang mga ordinaryong Pilipino. Ang P50 milyunes nga giwaldas mahimo untang gigamit sa pagpalit og binhi, abono, kagamitan sa umahan, ug uban pang programa nga makadugang sa produksyon sa pagkaon.
Sa panahon nga ang nasod nag-atubang gihapon sa pagsaka sa presyo sa bugas ug uban pang batakang panginahanglan, ang matag sentimos nga gikawat gikan sa agrikultura maoy direktang pagdaot sa panginabuhian sa mga mag-uuma ug sa seguridad sa pagkaon sa nasod.
Makapasubo usab nga daghang mga kaso sa korapsyon ang nagkinahanglan og pipila ka tuig una pa makab-ot ang hukom. Ang hustisya nga dugay maabot kasagarang nagbilin og pagduhaduha sa publiko kon adunay tinuod bang paningkamot sa pagpanubag sa mga makasasala. Busa, kinahanglan nga mapalig-on ang mga mekanismo sa pag-audit, procurement, ug pagmonitor sa paggamit sa pondo sa gobyerno aron dili na kini mahimong oportunidad alang sa mga tiwaling opisyal ug ilang mga kasabwat.
Ang maong hukom kinahanglan usab magsilbing pasidaan sa tanang kawani ug opisyal sa gobyerno nga ang katungdanan sa serbisyo publiko dili usa ka higayon sa pagpangwarta.
Ang matag pondo nga ilang gigunitan dili ilang kaugalingong bahandi, kondili salapi sa katawhan nga gikuha gikan sa buhis sa mga mamumuo, negosyante, ug ordinaryong lungsoranon.