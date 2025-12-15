Editoryal: Gikondenar

Nipadayag sa ilang pagkondenar ang Estados Unidos ug Canada batok sa agresibong nga gihimo sa China sa West Philippine Sea, ilabi na ang paggamit sa water cannon ug pagputol sa mga anchor line sa mga sakayan sa Pilipino nga mananagat duol sa Sabina Shoal, nagapaila nga ang maong isyu dili na lamang lokal o rehiyonal nga panagbangi. Kini usa ka seryosong pagsulay sa international rule of law ingon man ang kaluwasan sa mga sibilyan’ng Pinoy.
Ang Sabina Shoal anaa sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas, usa ka kamatuoran nga giila sa internasyonal nga balaod. Bisan pa niini, padayon nga gipakita sa Chinese Coast Guard ug maritime militia ang mga pamaagi nga ilang babagan ang mga Pilipino nga makasulod sa maong teritoryo.
Ang pag-atake sa mga sakayan sa mangingisda nga nanagat usa ka dili matarong nga buhat nga naglapas sa katungod sa mga sibilyan nga nanginabuhi.
Ang pagkaangol sa pipila ka mananagat ug ang grabeng kadaot sa ilang mga sakayan tungod sa water cannon ug ang pagputol sa anchor line nga simbolo sa koneksiyon sa mga mangingisda sa ilang tradisyonal nga pagpanagat, nagpasabot usab sa pagputol sa respeto sa balaod ug sa hustisya.
Kini nga mga binuhatan napahuyang sa kalig-on sa rehiyon ug nagbutang sa peligro ang kaluwasan sa tanang nasod nga nagsalig sa malinawon nga paglawig ug patas nga paggamit sa kadagatan.
Ang mga pahayag gikan sa Estados Unidos ug Canada nagapakita nga ang kalibotan nagtan-aw ug dili mopaling. Ang panawagan alang sa malinawong pagsulbad sa panagbangi ug sa estriktong pagtuman sa internasyonal nga balaod, lakip ang United Nations Convention on the Law of the Sea, angay nga sundon sa tanang nasod, labi na sa mga adunay dakong gahom.
Ang kalinaw dili mahimong tukuron pinaagi sa pamugos ug kahadlok, kondili pinaagi sa diyalogo, respeto, ug patas nga pagtuman sa kasabutan.
Sa katapusan, ang Pilipinas adunay obligasyon nga panalipdan ang mga mananagat, ang iyang soberanya, ug ang iyang katungod sa dagat. Apan ang maong paningkamot dili angayan nga mag-inusara.
Ang padayon nga suporta sa internasyonal nga komunidad mahinungdanon aron maseguro nga ang West Philippine Sea magpabiling usa ka lugar sa panginabuhian, kooperasyon, ug kalinaw.