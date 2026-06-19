Editoryal: Ginadili

Giklaro sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) wa itugot nga ang South Road Properties (SRP) himuo’ng garbage transfer station hilabi na nga way environmental permits ug clearances.
Bisan pa niini, gigamit gihapon kini sa Siyudad sa Sugbo nga daw walay igong konsiderasyon sa posibleng epekto niini sa kalikupan ug sa kahimsog sa katawhan. usa ka kalapasan sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act, nga naglatid sa hustong segregation ug pagdumala sa solid waste.
Dili ikalimod nga ang siyudad nag-atubang og dako nga hagit sa pagdumala sa nagkadagha’ng basura. Apan ang dinalia’ng solusyon wala masandig sa balaod ug proseso dili mahimong tubag.
Ang paggamit sa SRP nga way environmental compliance nagbutang sa peligro sa kadagatan, sa hangin, ug sa kinatibuk-ang ecosystem sa maong lugar.
Tungod niini, gimanduan ang siyudad sa DENR sa paghipos sa gabundok nga basura sa SRP sud sa 60 ngadto sa 90 ka adlaw.
Kinahanglan nga kini sabton isip usa ka oportunidad alang sa lokal nga panggamhanan nga magpahimutang og mas lig-on ug sustainable nga sistema sa waste management—dili lang karon, lakip na sa umaabot.
Importante nga ang mga proyekto nga may kalabutan sa basura, sama sa materials recovery facility o waste processing centers, moagi sa hustong permitting process.
Ang Environmental Impact Statement System dili usa ka pormalidad lamang, kundili usa ka mekanismo aron masiguro nga ang kalamboan dili makadaut sa kinaiyahan.
Sa katapusan, ang isyu sa SRP nagpahinumdom sa kinabag-an nga ang pagdumala sa basura dili lamang responsibilidad sa gobyerno, apan usa ka kolektibong obligasyon.
Ang pagsunod sa balaod, pagdisiplina sa matag panimalay sa segregation, ug ang pagpalambo sa sustainable nga mga solusyon maoy yawe aron malikayan ang susamang krisis.
Kon di kini hatagan og pagtagad, ang SRP nga nahimo’ng simbolo sa kalamboan sa Dakbayan sa Sugbo, mamahimo na unya’ng timaan sa kapakyasan sa pagpanalipod sa atong kalikupan.