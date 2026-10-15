Editoryal: Ginhawa nga gamay, apan dili pa igo

Usa ka dako nga balita alang sa mga mamumuo sa Central Visayas ang pag-epekto sa bag-ong Wage Order No. ROVII-27 nga gipagawas sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 (RTWPB 7).
Sugod niadtong Miyerkules, Oktubre 14, nakadawat na og P42 nga usbaw sa minimum nga suholan ang mga trabahante sa rehiyon.
Tunga-tunga sa kalisod sa panahon, kini nga dugang suweldo sab nga matawag nga usa ka “maayo na lang” nga tabang aron makadugang sa inadlaw-adlaw nga badyet sa pamilya.
Pinaagi sa maong order, ang minimum nga suweldo sa Metro Cebu nitaas ngadto sa P582 matag adlaw, samtang P542 sa mga lalawigan sa Bohol, Negros Oriental, ug Siquijor.
Aduna man tuod kalainan, makiangayon sab kini tungod sa mas taas nga standard of living sa Metro Cebu.
Apan kon buot hunahunaon ug subayon sa pait nga reyalidad, igo ra ba gyud kini?
Dili nato mabasol ang mga militanteng grupo sama sa Alyansa sa mga Mamumuo sa Sugbo-Kilusang Mayo Uno (AMA Sugbo-KMU) sa ilang kusganong pagsupak ug pagsaway sa maong umento.
Sumala pa sa ilang chairperson nga si Jaime Paglinawan, pabilin nga kulang ug layo ra sa gikinahanglan sa isig ka pamilya ang maong kantidad aron makatagamtam og desente nga kinabuhi.
Naa man ugaling tag-P20 nga bugas humay diin kutob ra sa 10 ka kilo ang pwedeng mapalit kada tawo, paantuson man sad ang tanan sa taas kaayong linya diin ang uban kadlawon pa nga magpaabot pagpila aron lang makauna.
Ang P42 dali ra kaayong mahanaw sa sunodsunod nga pagtaas sa presyo sa lana ug gasolina, pletehan ug mga batakang palaliton.
Unya gidugangan pa kini sa mas bug-at nga bayranan sa kuryente ug tubig. Sa matag saka sa presyo sa lana, daw domino nga magsunod ang tanang batakang panginahanglan—hinungdan nga ang P42 nga dugang pangpuno-puno lang ni sa badyet.
Bisan pa man sa mga kakulangan, kini naghatag gihapon og gamay nga ginhawa.
Ang P42 nga umento pabilin nga usa ka temporaryo ug gamay nga tambal sa mas dako ug lawom nga samad sa kalisod sa ekonomiya.
Taliwala niining gamay nga umento, gikinahanglan gihapon sa matag pamilya ang maalamong pagbadyet ug pagdaginot, ingon man ang paglikay sa mga dili importanteng gastuhan aron dili malunod sa utang.