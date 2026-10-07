Editoryal: Gipakita’ng batasan

Ang init nga pagbayloay og mga pulong tali ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Jonvic Remulla ug Reina Mercedes, Isabela Vice Mayor Jeryll Harold Respicio dili usa ka ordinaryo’ng sinukliay sa hait nga pulong tali sa mga opisyal sa gobiyerno.
Nagpakita kini sa kapakyas sa pipila ka lider sa pagpangita sa pagpugong sa kaugalingon, respeto ug hustong pamatasan sa pagserbisyo publiko.
Nagsugod ang kontrobersiya sa usa ka sesyon sa Sangguniang Bayan diin gikuwestiyon ni Respicio ang kahimtang sa mga proyekto nga gipundohan sa munisipyo gikan sa tobacco excise tax, lakip ang usa ka barangay health station nga adunay gibanabang P5 milyunes.
Nisamot ang tensiyon sa iyang pakiglalis sa mga barangay opisyal ug nisangpot sa siningkahay ug pag-akusar nga adunay nibulsa o nikawat sa pundo. Tungod niini, gisuspenso ang sesyon aron mapakalma ang sitwasyon.
Dili ikalimod nga ang mga pangutana bahin sa paggamit sa pundo publiko angay gayud susihon. Kon adunay tinuod nga iregularidad, ghost project, sayop nga dokumento o pag-abuso sa pundo, ang hustong paagi mao ang imbestigasyon ug pagpresentar og ebidensiya—dili ang pagsinggit, pagpakaulaw o paghusga dayon sa mga tawo.
Apan dili sab mahimo’ng pasanginlan nga “passion” ang pagpakita og dili maayong pamatasan sa usa ka opisyal.
Apan sa laing bahin, ang tubag ni Remulla angay sab tan-awon pag-ayo. Human sa insidente, gihulagway niya ang pamatasan ni Respicio nga dili mapasaylo ug nisugyot pa og drug test, lakip ang mga pulong nga nagpasabot nga daw adunay kalabutan sa ilegal nga druga ang iyang pamatasan.
Nisunod si Respicio pinaagi sa paghagit kang Remulla nga magpa-drug test sab. Ang drug test ni Respicio nigawas nga negatibo sa paggamit og illegal drugs. Dinhi makita ang usa ka importante nga leksiyon: ang awtoridad dili lisensya sa pagpanginsulto ug ang pagkapungot dili pasangil sa walay pugong nga pamatasan.
Kon ang DILG nangandam og imbestigasyon, angay kini himuon nga patas, objective ug nakabase sa ebidensiya. Kon adunay sayop si Respicio sa iyang pamatasan, kinahanglan siyang manubag niini.
Apan kon adunay tinuod nga mga alegasyon bahin sa pundo sa katawhan, kinahanglan sab kining susihon ug dili matabunan sa eskandalo sa panaglalis.
Sa katapusan, dili dapat ang “kinsay mas kusog mosyagit” maoy modaog. Ang modaog kinahanglan mao ang kamatuoran, hustisya ug interes sa katawhan.