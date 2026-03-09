Editoryal: Gipangandaman

Ang pagtuo nga adunay plano nga mopahigayon og protesta sa Miyerkules, Marso 11, ang petsa sa kasumaran nga usa ka tuig na sukad sa pagdakop ug pag-detain ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court (ICC) sa The Hague, Netherlands ang gipangandaman sa kapulisan.
Pahibalo sa Philippine National Police ubos sa liderato ni Jose Melencio Nartatez Jr. nga sila nakaalerto sa posibleng rally ug motorcade. Ang mga dakbayan sama sa Metro Manila ug Davao City kanunay mahimong sentro sa mga politikal nga demonstrasyon, labi na kon adunay politikal nga kahulugan ang panghitabo.
Sayod kita nga ang papel sa kapulisan mao ang pagpanalipod sa publiko samtang gitugotan ang katungod sa katawhan sa pagpahayag sa ilang baruganan.
Ang paghandom sa unang anibersaryo sa detensiyon ni Duterte padayon nga nagpalawom sa politikal nga pagkabahinbahin sa katilingban.
Adunay mga sektor nga nagtan-aw kaniya isip lider nga nagpatuman og lig-on nga kampanya batok sa krimen. Sa laing bahin, adunay mga grupo nga nagtan-aw sa iyang mga polisiya isip hinungdan sa mga alegasyon sa paglapas sa tawhanong katungod nga karon giatubang sa ICC.
Sa demokrasya, ang protesta usa ka legal ug lehitimong pamaagi sa pagpahayag sa opinyon. Apan kini dili angay mahimong hinungdan sa kagubot, paghunong sa kalihukan sa komunidad, o nakapasamot sa politikal nga kasamok.
Ang responsibilidad dili lamang sa kapulisan, apan apil na ang mga organizer ug mangapil sa demonstrasyon. Ang katungod sa protesta uban sa obligasyon sa pagrespeto sa balaod ug ang kaayuhan sa uban.
Sa laing bahin, ang presensya sa kapulisan kinahanglan magpabiling propesyonal ug disiplinado. Ang pahimangno sa PNP sa paggamit sa “maximum tolerance” kinahanglan nakabase sa balaod ug dili sa emosyon o politikal nga bias.