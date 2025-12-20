Editoryal: Gisagol sa ubang priso

Ang pagkabilanggo sa nakontrobersiyal nga kontraktor nga si Sarah Discaya uban sa walo ka engineers sa Department of Public Works and Highways (DPWH) tungod sa pasangil nga nalambigit sa anomaliya sa P96.5 milyunes nga proyekto sa flood control, dinhi nato makita ang kredibilidad sa atong sistema sa hustisya.
Nipasalig ang National Bureau of Investigation - Central Visayas nga walay special treatment nga ihatag sa mga akusado, napadayag ang usa ka klaro nga mensahe: ang balaod patas, walay pili bisan si kinsa pay nalambigit.
Dili mawala sa hunahuna sa publiko nga maoy sagad nga mahitabo nga sa higayon nga usa ka personalidad ang malambigit sa kasong kriminal lahi ang treatment niini sukwahi sa ubang ordinaryo nga mga person deprived of liberty (PDL). Mao kini ang hinungdan nga ang pahibalo ni NBI Director Rennan Augustus Oliva nga ang siyam ka akusado ibutang sa regular nga selda ug parehas ang pagtagad tali sa ubang ordinary mga binilanggo, ug panghinaot nga kini matuman.
Ang direktiba gikan sa kalihim sa hustisya nga si Fredderick Vida batok sa “special treatment” dili lamang pahayag sa disiplina sulod sa sistema sa hustisya, kondili usa usab ka paningkamot sa pagpanumbalik sa pagsalig sa katawhan.
Dinhi nato masukod ang kalig-on sa balaod kon way pabor-pabor ang pagtratar sa usa ka personalidad nga nabalhog sa prisohan, timailhan nga ang gobiyerno seryoso sa pagpakigbatok sa korapsiyon, ilabi na sa mga proyektong may kalabutan sa kaluwasan ug kaayohan sa katawhan sama sa flood control. Sa katapusan, ang tinuod nga sukdanan sa hustisya dili lang unta madungog gikan sa mga pulong, kondili sa parehas ug walay pili nga pagpatuman sa balaod si bisan kinsa pa ang malambigit.