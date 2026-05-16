Editoryal: Gisuspenso

Ang unom ka bulan nga preventive suspension nga gipahamtang sa Office of the Ombudsman ubos sa pangulo ni Crispin Remulla batok kang Mao Aplasca, acting Senate sergeant-at-arms Mao Aplasca nagpaila lang nga ang Estado dili motugot sa pag-abuso og gamit sa gahum, ilabi na sulod sa usa ka sensitibong institusyon sama sa Senado.
Apan kon tan-awon sa mas lawom nga anggulo, ang maong insidente nagpadayag dili lamang sa personal nga sayop, kondili sa sistemikong kahuyang sa koordinasyon ug disiplina tali sa mga law enforcement agencies.
Ang pag-angkon ni Aplasca nga siya ang unang mipabuto og warning shot batok sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation (NBI) usa ka seryusong isyu sa paggamit sa pwersa.
Ang “warning shot” sa teorya usa ka pamaagi sa pagpugong sa peligro, apan kini mahimong hinungdan sa eskalasyon, ilabi na kung ang kaatbang mga law enforcers.
Ang resulta—kapin sa 30 ka buto sulod sa usa ka building sa Senado—nagpakita sa kapakyasan sa command control ug situational awareness.
Dili mahimong ibutang lamang sa usa ka tawo ang tanang responsibilidad. Ang panghitabo nagpasabot nga adunay kakulang sa klarong linya sa koordinasyon tali sa Philippine National Police (PNP), NBI, ug sa internal security apparatus sa Senado.
Kung adunay hustong advance coordination ug communication protocol, dili unta moabot sa punto nga magbangga ang duha ka ahensiya nga pareho ra untang nagpatuman sa balaod.
Ang posisyon sa Ombudsman nga maglunsad og independente nga imbestigasyon usa ka maayong lakang aron malikayan ang “whitewash.”
Apan ang kredibilidad niini magdepende sa kaangayan ug kalapad sa imbestigasyon. Ang pag-apil sa posibilidad sa mga kasong obstruction of justice, aiding a fugitive, ug illegal discharge of firearm nagpasabot nga ang insidente dili na lamang internal disciplinary matter, kundili adunay bug-at nga implikasyong kriminal.
Sa laing bahin, ang panawagan ni Alan Peter Cayetano nga suspensyon usab sa mga opisyal sa NBI, lakip si Melvin Matibag ug si Jerome Bomediano, nagpasabot nga ang isyu dili mahimong tan-awon sa usa lamang ka perspektibo. Kon adunay tinuod nga mando o operational lapse gikan sa NBI, nan ang accountability kinahanglan patas ug dili pinili.
Usa ka kritikal nga aspeto nga dili angay kalimtan mao ang timing sa insidente—duol sa paglingkod sa Senado isip impeachment court.