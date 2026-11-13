Editoryal: Gitabunan ang Kalisdanan

Ang pagbutang og ali nga adunay mga artwork sa National Artists sa Pilipinas gituohan nga ang katuyoan niini mao ang pagtago sa tinuod nga sitwasyon ang kalisod nga giatubang sa daghang Pilipino.
Kini ang angay nga hinumdoman sa gobiyerno human molutaw ang mga alegasyon nga ang mga artwork nga gibutang subay sa Diokno Boulevard gituyo aron tabunan ang slum area nga makita sa mga delegado sa Association of Southeast Asian Nations (Asean).
Apan gipanghimakak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinsa nipasabot nga ang mga instalasyon gituyo aron ipakita ang katahom sa Pilipinas ug mapalambo ang imahe sa nasod atubangan sa mga langyawng bisita, dili aron itago ang mga problema niini.
Sakto man nga angay nga ipasigarbo sa Pilipinas ang iyang kultura, arte ug katahom, apan dili sab angay nga salipdan nga ang tinuod nga dagway sa nasod.
Dili ikaulaw ang kakabos, apan ang angay nga ikaulaw kon ang kakabos pasagdan.
Kon tinuod nga gusto sa gobiyerno nga ipakita ang labing maayong dagway sa Pilipinas, mas maayo nga ipakita sab niini ang paningkamot sa pagsulbad sa kakabos.
Dili igo nga pahumotan ang palibot kon ang mga tawo nga nagpuyo niini nagpabili’ng nag-antos sa kakulang sa mga nag-una nga panginahanglan.
Ang pag-abot sa mga delegado sa Asean usa ka oportunidad aron ipasigarbo ang nasod. Apan mahimo sab kining higayon aron ipakita nga ang Pilipinas dili lang adunahan sa kultura ug katahom, kondili adunay gobiyernong andam moatubang sa lisod nga kamatuoran.
Ang mga artwork mahimong makapadani sa mga bisita, apan dili kini makapuno sa tiyan sa gigutom, makahatag og atop sa walay gipuy-an o makasulbad sa problema sa kawad-on.
Dili angay’ng tabunan ang kakabos sa mga artwork, angay nga kini atubangon pinaagi sa pagtunol sa gikinahangla’ng serbisyo ug solusyon nga makapalambo sa kinabuhi sa katawhan.