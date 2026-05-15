Editoryal: Gitangtang sa han-ay

Ang desisyon sa Philippine National Police (PNP) sa pagtangtang sa pito ka sakop sa kapulisan resulta sa pagkawala sa P13 milyunes nga ebidensiya nga kuwarta magsilbi nga pahimangno niadtong uban nga magbadlong sa serbisyo mahisama sa kanila.
Nagpakita sab nga anaa gihapon ang krisis sa integridad sulod sa institusyon nga gitugyanan sa pagpatuman sa balaod.
Sa unang tan-aw, ang pagpahamtang og silot—lakip ang pagkansela sa eligibility, pagkawala sa benepisyo sa pagretiro, ug permanente nga dili na makabalik sa serbisyo—nagpakita og determinasyon sa PNP nga limpyuhon ang kaugalingong han-ay.
Dili kini simple nga sipyat sa indibidwal; apan nagpakita nga huyang ang proseso sa inventory, audit, ug chain of custody, dili unta kini mahitabo ug madiskubrehan dayon.
Bisan pa man sa pag-angkon sa usa sa mga polis sa iyang kalambigitan ug pagtudlo sa uban pang mga kauban, dili kini igo aron mapahiuli ang pagsalig sa publiko. Ang kadaot nga nahimo dili lamang pinansyal kondili institusyonal—usa ka dungog nga naguba ug lisod na ibalik.
Kini nga insidente kinahanglan og tinud-anay nga reporma, pagpalig-on sa PNP ang digital tracking sa ebidensiya, independent audits, ug mas estriktong accountability measures aron malikayan ang susamang panghitabo kay di igo ang pagpanaktak lang.
Ang isyu dili lang bahin sa pito ka polis nga gitaktak sa serbisyo apan usa ka hulagway sa mas dako nga hagit—ang pagbalik sa pagsalig ug kredibilidad sa kapulisan. Usa sa makatabang mao ang transparency ug ang paningkamot nga puhagon ang kurapsiyon diha sa ilang han-ay.