Maayong balita kay gipatas-an ang maximum Christmas cash gift sa Government Service Insurance System (GSIS) alang sa mga kwalipikadong pensiyonado, gikan sa P10,000 ngadto sa P15,000.
Ang dugang nga P5,000 dako’ng tabang sa mga retiradong kawani sa gobyerno nga nagpaabot sa Pasko, ilabi na niadtong nagsalig lamang sa ilang binuwan nga pensiyon isip panginabuhian.
Sumala ni GSIS President ug General Manager Wick Veloso, ang dugang nga cash gift i-release sa Disyembre 1. Apil usab niini ang sayong pagpagawas sa binuwan nga pensiyon sa mga retirado, aron makapangandam sila sa ilang mga galastohan atol sa maong okasyon.
Dugang pa, gitugotan na usab ang mga pensiyonado nga makapahimulos sa GSIS Solar Energy Loan (GSEL) ug GSIS E-Mobility Loan (GEML), nga gituyo aron makatabang sa bayranan sa kuryente ug gasto sa transportasyon.
Ang maong mga lakang angay dayegon tungod kay nagpakita kini sa pag-ila sa serbisyo ug sakripisyo sa mga retiradong kawani sa gobyerno. Daghan kanila ang migahin sa dakong bahin sa ilang kinabuhi sa pag-alagad sa publiko, busa makatarunganon lang nga makadawat sila og mga benepisyo nga makatabang sa ilang panginahanglan sa ilang pagretiro.
Apan kinahanglan usab nga tan-awon ang mas lapad nga kahimtang sa mga pensiyonado. Ang P15,000 nga cash gift, bisan og dako nga tabang, di garantiya nga masulbad ang ilang mga problema sa pinansiya.
Nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa mga pagkaon, tambal, kuryente ug uban pang batakang panginahanglan. Alang sa mga tiguwang nga adunay regular nga gasto sa panglawas, dali ra kaayo mahurot ang maong dugang nga salapi.
Busa, ang pagpauswag sa mga benepisyo sa GSIS dili angay kutob lamang sa mga programa panahon sa Pasko. Kinahanglan padayon nga susihon ang kahimtang sa mga pensiyonado ug siguruhong igo, lig-on ug malungtaron ang ilang mga benepisyo aron makatubag sa nag-usab-usab nga gasto sa panginabuhi.
Maayo usab nga masiguro nga ang mga pautang nga gitanyag sa GSIS adunay patas nga kondisyon ug dili mahimong dugang nga palas-anon sa mga retirado nga nagtinguha lamang nga makadaginot sa ilang gasto.
Ang mga retirado dili angay kalimtan human sa ilang mga katuigan nga pagserbisyo sa nasud. Ang ilang kontribusyon dili matapos sa adlaw sa ilang pagretiro.
Ang dugang nga Christmas cash gift usa ka maayong timaan sa pagpasalamat, apan ang tinuod nga pag-atiman kanila kinahanglan makita sa tibuok tuig. Dili lamang sila angay hatagan og malipayong Pasko, kondili usa usab ka desente, luwas ug lig-on nga kinabuhi sa ilang katiguwangon.