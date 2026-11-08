Editoryal: Grabeng kainit angayang pangandaman

Ang weather forecast sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) kabahin sa panahon sa Probinsya sa Sugbo sa umaabot nga mga buwan dili lang usa ka yanong pahibalo, kon dili usa kini ka seryuso nga pasidaan kabahin sa kahimsog sa panglawas.
Tungod kay gilauman nga moabot ang heat index ngadto sa 52 degrees Celsius sa pagsagol sa epekto sa El Niño ug sa panahon sa ting-init, ang Sugbo nag-atubang og sitwasyon diin mograbe og maapo, nga molabaw pa sa makaya sa lawas sa tawo.
Kon mag-abot ang taas nga temperatura ug kaigang, maglisod na pag-alisngaw ang singot sa tawo nga posibleng makahatag og dili maayong resulta kon kahimsog ang hisgutan.
Kon dili kini matagaan og pagtagad, delikado nga ma-heat stroke ang usa ka tawo tungod sa grabeng kainit sa panahon.
Mas delikado kini alang sa mga mga tigulang, mga bata, ug sa adunay mga sakit sa kasingkasing.
Gitambagan ang matag usa nga dili magbabad og dugay kainit hilabi na sa mga oras gikan sa alas 10:00 sa buntag hangtod alas 3:00 sa hapon, diin mosilab ang kainit sa labing taas niining maabot.
Ning mga orasa, gitambagan ang matag usa nga magpundo na lang sa balay kon wala man gani mahinungdanong lakwon ug moinom og daghang tubig.
Ang matag usa kinahanglang dili mokompiyansa kabahin sa epekto sa grabeng init nga panahon ug buhaton ang angayang buhaton aron dili mababad og maayo sa init nga panahon.
Ang matag lokal nga kagamhanan angayan sab mangandam og sayo kabahin sa kon unsa’y dangatan sa publiko sa panahon nga mopatong na ang init nga panahon sa labing taas nga maabot niini.
Angayan tingali nga mokonsulta ang matag lokal nga kagamhanan sa mga eksperto kabahin sa kon unsa’y angayang mga lakang nga himuon aron malikay sa risgo ning panahon sa ting-init ang publiko.