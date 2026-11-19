Ang pagdeklarar sa Sandiganbayan sa tulo ka mga kauba’ng akusado ni kanhi Ako Bicol Rep. Zaldy Co nga pugante sa hustisya, nagpaila nga walay bisan kinsa ang makalingkawas sa balaod, ilabi na kadtong giatubang nga alegasyon sa korapsiyon ug pag-abuso sa pundo sa gobiyerno.
Niadtong Nobiyembre 10, 2026, gihatagan sa Fifth Division sa Sandiganbayan ang prosekusyon nga ideklarar isip mga pugante si kanhi Department of Public Works and Highways (DPWH) Materials Engineer Timogen Sacar ug ang mga sakop sa board sa Sunwest nga sila Anthony Ngo ug Consuelo Aldon.
Nimando sab ang korte ang pagkansela sa ilang mga pasaporte human mapakyas ang mga awtoridad sa pagpatuman sa kamanduan sa pagdakop kanila nga gipagawas kapin usa ka tuig na ang milabay.
Sumala sa mga report, wala makit-i si Sacar sa iyang rehistradong address sa Quezon City.
Samtang si Ngo wala maabti sa dihang gisuwayan og serve ang warrant sa opisina sa Sunwest sa Legazpi City, Albay.
Samtang si Aldon wala sab makit-i sa iyang pinuy-anan, ug matod pa sa iyang pag-umangkon dugay na siyang wa igkita.
Sa mga kaso nga naglambigit sa giingong anomaliya sa mga proyekto sa imprastraktura, mas dako ang responsibilidad sa mga hingtungdan nga motubag. Ang pundo nga gigamit gikan sa buhis sa katawhan, busa ang publiko adunay katungod nga mahibalo kon giunsa kini paggasto ug kon adunay nangawat o nag-abuso niini.
Dili angay nga ang mga gagmay’ng kawani lang ang manubag samtang ang mga dagkong ngalan nga posible’ng nalambigit ang makalingkawas sa proseso sa balaod.
Ang hustisya dili angay mapugngan sa impluwensiya, gahom o kuwarta. Ang balaod way gipili, bisan kinsa pa ang nalambigit, kinahanglan manubag.
Ang pagtago dili depensa batok sa hustisya ug ang katawhan dili angay magpaabot nga ang mga kaso sa korapsiyon malubong na lang sa limot.