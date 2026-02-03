Editoryal: Hagit sa acting mayor

Ang Lungsod sa Minglanilla anaa karon sa kritikal nga yugto human gisuspenso og usa ka tuig sila Mayor Rajiv Enad, Bise Mayor Elanito Peña, ug ang tibuok konseho.
Ang suspension order gikan sa Office of the Ombudsman nadawat sa mga opisyales niadtong Lunes, Pebrero 2, 2026.
Tungod niini, ang First Councilor nga si Lheslen Enad, asawa ni Mayor Rajiv, maoy gihimong acting mayor, samtang si Councilor Mulot Laput ang bise mayor.
Ang paghulip sa duha ka konsehal gikompirmar ni Provincial Director Jesus Sastrillo Jr., ang pangulo sa Department of the Interior and Local Government (DILG) Cebu Province, niadtong Martes, Pebrero 3. Gihimo dayon kini aron dili maparalisar ang serbisyo sa lungsod.
Ang maong suspensyon naggumikan sa giingong pagdumala sa kagamhanang lokal sa risgo sa landslide sa Sityo Napo, Barangay Guindarohan. Ang legal nga kaso nagsugod human sa mga kabalaka sa kalikupan niadtong ulahing bahin sa tuig 2022.
Niadtong Nobiyembre sa maong tuig, ang Mines and Geosciences Bureau (MGB) 7 nakamatikod og paglihok sa yuta sa Sityo Napo. Ang mga eksperto nagpahimangno nga ang yuta sa maong dapit nga sagol lapok ug daling mapulpog, daling maliki ug mo-erode, taas kini og risgo sa landslide kon mag-uwan og kusog. Isip tubag sa mga nakitang liki sa yuta, ang kagamhanan nimando sa mga pamilya sa pagbakwit ngadto sa mas luwas nga mga dapit.
Gipahunong sab ni Mayor Enad ang mga kalihukan sa quarry duol sa maong dapit aron malikayan ang dugang nga pagkahuyang sa yuta. Bisan pa sa maong hukom, si Mayor Enad nagpabilin nga mobarog sa mga desisyon nga gihimo sa iyang administrasyon.
Matod niya iya kining gihimo aron mapabiling luwas ang komunidad gikan sa posibleng katalagman.
Samtang, ang paglingkod ni Lheslen Enad isip acting mayor sa usa ka lungsod nga paspas ang asenso usa ka dakong pagsulay sa iyang liderato.
Ang pangutana: Makaya ba kaha sa acting mayor ang pagdala sa rendas sa usa ka lungsod nga sa gidak-on, populasyon, ug kalambuan, maisip na nga usa ka siyudad?
Ang pagdumala sa lungsod nga mura na og siyudad, samtang ang tibuok konseho bakante ug naghulat pa sa “designation order,” gikan sa kaulohan, usa ka dako’ng hagit.
Bisan pa og gipasalig ni Provincial Director Sastrillo nga ang succession gihimo aron malikayan ang paghunong sa serbisyo, dili nato ikalimod ang dakong kahaw-ang.
Walay Magbabalaod: Sa pagkakaron, bakante ang tanang puwesto sa konseho.
Bisan unsa ka maayo sa acting mayor, ang ehekutibo nagkinahanglan og lehislatibo alang sa mga dinalian nga resolusyon ug ordinansa.
Ang bola anaa karon sa Nacionalista Party (NP) sa pagpili og mga hulip. Ang NP mao ang partido ni Mayor Enad og sa tibuok konseho.