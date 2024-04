Editoryal: Hagit sa pagsuspenso sa F2F classes

Ang Department of Education (DepEd) 7 nimando sa tanang tunghaan ubos sa basic education nga mobalhin sa alternative delivery modes, tungod kay kasamtangang gisuspenso ang face-to-face (F2F) classes until further notice.

Gumikan sa taas nga heat index nga natala sa nangaging mga adlaw nga posibleng maghatag og risgo sa panglawas ug kaluwasan sa mga tinun-an samtang anaa sa sulod sa mga tunghaan.

Si DepEd 7 Director Salustiano Jime­nez niluwat og memorandum nga giisyu niadtong Biyernes, Abril 5, gitumong ngadto sa tanang pampublikong mga tunghaan sulod sa Isla sa Sugbo, apil na ang mga pampublikong tunghaan sa highly urbanized nga mga siyudad.

Unsay mga posibleng epekto unya niini ngadto sa mga tinun-an?

Base sa pagtuon, usa sa mga hagit ngadto sa mga estudyante ug magtutudlo sa pagsuspenso sa F2F mao ang pagkabalda sa ilang pagkat-on ug pamaagi sa pagtudlo tungod sa mga adjustment o sa mga kausaban.

Ang pagbalhin ngadto sa alternatibong mga paagi sa pagkat-on, sama sa online o hybrid nga mga format, ilabi na niadtong menos og access sa teknolohiya ug sa ubang panginahanglan sa pagkat-on, usa sa hinungdan sa learning loss.

“Ang ato lang gihuna-huna nga there shall be balance sa learning sa mga bata ug ang safety sa tanan,” pasabot ni Jimenez.

Mipasalig si Jimenez nga ang maong kausab dili makaapekto sa gidaghanon sa gikinahanglan nga mga adlaw sa pagtungha, tungod kay ang mga adlaw sa pagkat-on sa mga estudyante ubos sa alterna­tibong paagi giisip nga regular school days.

Ang school year 2023-2024 gikatakdang matapos sa Mayo 31.