Editoryal: Hagit sa Sinulog 2027

Tulo na lang ka bulan ang nahibilin saulogon na ang labing dakong pista sa Sugbo—ang Sinulog Festival.
Apan sukwahi sa mabulukong kadasig sa debosyon kang Señor Santo Niño, naglutaw karon ang nagkadaiyang hagit, sugod sa kahimtang sa pasilidad hangtod na sa pinansyal nga kapasidad sa mga mosalmot nga contingent.
Base sa desisyon sa Sinulog 2027 Executive Committee, adto ra gihapon sa Cebu City Sports Center (CCSC) ipahigayon ang final presentation.
Apan ang problema kay guba gihapon ang rubberized track oval sa maong pasilidad. Ang mga rubber nangabuslot na.
Bisan pa sa plano nga butangan kini og baga nga plywood aron dili maigo sa mga props ug ekipo, mura kini og temporaryo nga solusyon. Kinahanglan ang seryoso ug dinaliang pag-ayo, dili lang kay taptap aron dili na matakilpo ang mga mananayaw nga moagi sa track oval una pa mosaka sa entablado alang sa ilang final presentation.
Gawas sa venue, dako sab nga suliran ang badyet. Padayon ang pagtaas sa presyo sa petrolyo ug operating costs nga nagpalisod sa mga local government unit ug mga contingent.
Bisan pa sa paningkamot sa Sinulog Foundation Inc. (SFI) sa pagpangita og pundo ug pagkuha og mga sponsor, kinahanglan ang tukmang prayoridad aron dili mabuak ang kalidad sa pasundayag.
Gani, gilauman nga ang maong pinansyal nga kabalaka magsilbing hagit aron mas palapdan pa ang kooperasyon tali sa pribadong sektor ug sa gobiyerno, lakip na ang pagsuporta sa mga lokal nga negosyo nga apektado sab sa kahimtang sa ekonomiya.
Maayo ang lakang sa pagduso sa mga bag-ong kalihukan sama sa on-the-spot painting competition sa Fort San Pedro ug ang pagtuon sa eco-friendly nga mga alternatibo sama sa drone display baylo sa tradisyonal nga pabuto aron maminusan ang daotang epekto sa kalikopan ug sa kaluwasan sa mga langgam sa palibot. Bisan pa man kon nagkinahanglan kini og dakong gasto ug sponsorship, ang maong mga inobasyon nagpakita nga ang pista mahimong molambo uban ang pagtamod sa kinaiyahan.
Ang Sinulog dili lamang usa ka pasundayag; kini ang kasingkasing sa kultura ug pagtuo sa mga Sugboanon. Ang kalampusan niini karong 2027 nagkinahanglan og lig-ong panaghiusa ug matinud-anong pagpangandam gikan sa panggamhanan sa dakbayan, sa SFI ug sa tanang katawhan nga nagmahal ug nagpasidungog sa Balaang Bata.