Editoryal: Hakog sa gugma

Paita karong panahona kon makatunong ka og partner nga dili makadawat og kapakyasan sa gugma, tungod kay sayon-sayunon na lang pagkutlo ang kinabuhi sa tawo nga daw sama ra sa pagpalong og suga. Ang bangis nga pagpusil-patay kang Marjorie Llaguno niadtong Nobiyembre 10, 2026 sa V. Rama Avenue, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo, usa ka pahinumdom sa nagkagrabeng kultura sa kapintasan diha sa sulod sa usa ka relasyon.
Si Marjorie, nga igo lang nanaog sa usa ka jeep de pasaheroan, walay kalibotan nga mao na diay kadto ang katapusang gutlo sa iyang kinabuhi. Gipusil siya sa ulo ug liog sa iyang kanhi hinigugma nga si Jerome Abella, 37anyos, ug usa ka kanhi security guard, kinsa nagsakay og motorsiklo atol sa pagpamanhig. Ang rason? Dili madawat sa suspek nga nakahukom na si Marjorie nga tapuson ang ilang relasyon.
Ang maong hitabo nakapukaw og lawom nga pangutana sa atong katilingban: ingon niini na ba gyud diay kamabaw ang panghunahuna sa ubang lalaki nga kon buwagan, ang bala maoy himuong tubag? Ang tinuod nga gugma nagpasabot og respeto sa desisyon ug kagawasan sa imong hinigugma. Kon ang usa ka tawo maghunahuna nga ang iyang partner usa ka butang nga iyang gipanag-iya ug walay katungod nga mobiya, dili kana gugma kondili usa ka sakit nga pagkahakog. Ang mga tawong adunay ingon niini nga pangisip dili unta mosulod og relasyon kon dili sila makamao modawat og kasakit o panagbuwag. Sa samang higayon, usa kini ka pait nga leksyon sa tanan nga magmatngon ug susihon og maayo ang kinaiya sa ilang karelasyon—ilabi na kon kini dali masuko, putong, ug sobra ka seloso—sa dili pa itugyan ang tibuok pagsalig.
Apan gawas sa personal nga kasuko sa suspek, adunay mas dako ug seryoso nga anggulo nga angay tutokan sa mga awtoridad: diin gikan ang armas nga gigamit sa krimen? Sumala sa taho, si Abella usa ka kanhi guwardiya sa botika diin nagtrabaho ang biktima, apan wala siya sa iyang duty dihang nahitabo ang pagpamusil.
Angay lang gyud nga imbestigahon pag-ayo sa kapulisan kon ang armas nga gigamit ni Abella personal ba niya nga gipanag-iya o isyu gikan sa security agency nga iyang gialagaran. Dakong kalapasan sa balaod kon ang usa ka guwardiya magdala-dala sa iyang service firearm gawas sa iyang oras sa trabaho ug lugar nga gibantayan.
Maayo na lang gani kay paspas ang aksiyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ug nadakpan dayon ang suspek pagkasunod adlaw sa dakbayan sa Toledo. Apan ang pagkasikop sa suspek dili makabalik sa kinabuhi ni Marjorie.