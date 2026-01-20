Editoryal: Hapsay nga selebrasyon

Sulod sa daghang katuigan, ang Sinulog Grand Parade nailhan dili lang sa mabulukong sayaw kondili sa grabeng kahuot sa trapiko, kasaba sa mga “street party,” ug ang dili kalikayan nga presensya sa mga hubog sa kadalanan.
Apan karong tuiga, nasaksihan sa mga Sugboanon ang usa ka dakong kausaban.
Ubos sa pagdumala ni Mayor Nestor Archival, ang Sinulog 2026 nagbilin og usa ka sumbanan kon sa unsang paagi ang usa ka dakong piyesta mamahimong hapsay, malinawon, ug mabulokon.
Ang labing dako nga hinungdan niining kalampusan mao ang hugot nga pag-implementar sa liquor ban.
Pinaagi sa pagdili sa pagbaligya ug pag-inom og ilimnon’g makahubog sulod sa 300 metros gikan sa rota sa parade, nausab ang atmospera sa kadalanan.
Wala nay mga grupo sa batan-on nga magpaugat sa tunga sa dalan, wala nay kagubot, ug labaw sa tanan, wala nay mamahid og uling o tinta sa nawong sa mga nangagi.
Kini nga lakang nagbalik sa matuod nga diwa sa Sinulog—ang pagkasolemne.
Ang maong kalihukan usa ka pasalamat ngadto sa Balaang Bata, Señor Sto. Niño, alang sa gasa sa kinabuhi ug panglawas.
Pinaagi sa pagwagtang sa mga hubog, nahatagan og higayon ang mga deboto ug mga turista sa pagsaulog nga adunay dignidad ug pagtahod sa relihiyosong aspeto sa piyesta.
Dili usab ikalimod ang kahanay sa trapiko kon itandi sa nangaging katuigan.
Kon sa miaging tuig ang biyahe gikan sa Barangay Quiot paingon sa Barangay Punta Princesa nga mga duha lang ka kilometro ang gilay-on moabot og duha ka oras, karon hapsay na ang dagan sa sakyanan.
Bisan pa man kon kinahanglan nga maglakaw og gamay ang mga sumasakay, kini giisip na lang nga maayo nga ehersisyo dungan sa panon sa mga tawo nga madasigong nipauli.
Ang pagkaepisyente sa kagamhanan nakita usab human sa kalingawan.
Pagka alas 8 sa gabii, ang mga street sweeper daling nilihok aron pagkuha sa mga basura sa kadalanan.
Pagkabuntag, daw sama sa milagro nga nawala ang mga banderetas ug hugaw—andam na usab ang siyudad sa pagbalik sa normal nga operasyon.
Labaw sa tanan, ang kamatuoran nga walay dagkong krimen nga natala maoy lig-on nga ebidensya nga ang maayo nga pagplano ug disiplina maoy yawe sa malampusong selebrasyon.
Ang Sinulog karong tuiga usa ka pagpamatuod nga posible diay ang pagpahigayon og dako nga tapok nga mabulukon apan hapsay.
Hinaot nga kini nga matang sa pagdumala magpadayon sa umaabot nga katuigan.
Gipakita ni Mayor Archival ug sa tibuok pwersa sa siyudad nga ang tinuod nga “Pit Senyor” dili makita sa baso sa ilimnon, kondili sa malinawon ug hiniusang pagpasalamat sa tibuok Sugbo.