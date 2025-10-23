Editoryal: Healthy lifestyle batok sa trangkaso

Giawhag sa Department of Health (DOH) ang publiko nga kanunay nga magpraktis og hugas sa kamot, nunot sa pagsaka sa kaso sa trangkaso kon influenza-like illnesses (ILI) sa tibuok nasod.
Niadtong Martes, Oktubre 21, 2025, gilunsad sa DOH ang kampanya nga “Trankaso Bye-Bye!” aron paghatag og mensahe agi og pag-awhag: kinahanglan kita mobalik sa mga sukaranan aron mapugngan ang pagkatap sa sakit. Ang kampanya nagdasig sa paghugas sa kamot, pagpahulay sa balay, ug pagkaon og mga prutas ug utanon nga nagpabilin nga labing epektibo nga babag batok sa impeksyon.
Daan nang giingon sa DOH nga lauman ang pagsaka sa hulga sa ILIs tungod kay ang nasod anaa sa panahon sa tingtrangkaso, apan mas grabe pa karon kaysa kaniadto. Ang labing ulahing datos gikan sa DOH nagpakita sa makapaalarma nga 6,457 ka kaso sa ILI nga natala gikan sa Septiyembre 28 hangtod Oktubre 11, 2025.
Kini nga pagsaka nagkinahanglan sa pagbalik sa mga sukaranan sa panglawas sa publiko. Kon mahimo, kinahanglan sab kita nga magsul-ob og face mask.
Gihatagan og gibug-aton sa DOH ang importansya sa pagpahulay sa balay kon dili maayo ang pamati aron mapugngan ang pagpasa sulod sa mga komunidad ug trabahoan—ug ang pagpalig-on sa depensa sa lawas pinaagi sa pagkaon og daghang prutas ug utanon.
Samtang mahinungdanon ang paglikay, ang mensahe sa DOH gisuportahan sab sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).
Gipahinumdoman sa PhilHealth ang mga miyembro niini ug ang ilang mga dependents sa pinansyal nga proteksyon nga magamit alang sa ILIs ug mga sakit nga may kalabutan sa respiratoryo.
Ang mga miyembro mahimong makapahimulos sa mga benefit packages alang sa seryoso nga mga komplikasyon gikan sa ILIs: P29,250 alang sa moderate pneumonia, P90,100 alang sa high-risk pneumonia ug P22,488 alang sa Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Kini nga mga benefit packages nagtanyag og kasegurohan nga ang pinansyal nga palas-anon dili makadugang sa pag-antos sa masakiton. Ang pakigbatok sa seasonal flu dili lang responsibilidad sa DOH; kini usa ka kolektibong panawagan sa aksiyon.
Ang kampanya nga “Trankaso Bye-Bye!” usa ka maayong pahinumdom nga ang seguridad sa kahimsog nagsugod sa indibidwal nga mga pagpili. Ang yano nga kalimpyo, igong pahulay, ug hustong nutrisyon mao ang labing gamhanan nga mga himan nga anaa kanato.