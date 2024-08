Editoryal: Hilom ang oposisyon

Makaduda ang makabungol nga kahilom sa mga lider sa oposisyon sa dakbayan sa Mandaue nunot sa pagkasuspenso ni Mayor Jonas Cortes sulod sa usa ka tuig nga gipakanaug nga hukom sa Office of the Ombudsman niadtong Agusto 21, 2024.

Si Bise Mayor Glenn Bercede, gimandoan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) sa pag-asumir nga acting mayor, nagkanayon nga pulitika maoy nagpaluyo sa pagkasuspenso ni Cortes.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Lunes, Agusto 26, 2024, si Bercede niingon nga ang mga troll sa oposisyon nagsugod na og pasidaan bahin sa suspensyon sa mayor Cortes sugod pa niadtong Hunyo.

"Kung wala sila'y plano nga ipahawa ang mayor, dapat unta nagpakita sila og simpatiya kaniya," matod ni Bercede apan wala siya mohingalan kung kinsa nga miyembro sa oposisyon ang responsable.

Bitaw, dunay punto si Bercede. Apan dili na usab kini katingad-an sa pulitika sa nasod nga giingong ‘walay perminteng higala.’ Kaalyado karon, posibling kontra sa mosunod nga eleksiyon o kontra niadto apan kauban na karon.

Usa sibaw sa hugonhugon nga moatbang ni Cortes sa umaabot nga eleksiyon mao si Mandaue City Lone District Rep. Emmarie Lolypop Quano-Dizon apan wa siyay komento sa pagkakaron. Siya na ba kaha ang gipasabot ni Bercede?

Si Bercede, nakaserbisyo na isip mayor sa mga panahong wala o mobiyahe si Cortes, nibutyag nga lahi kining kahimtang human mas taas nga panahon diin siya maoy mangulo sa dakbayan.

Bisan pa sa maong sitwasyon, giseguro ni Bercede nga magpadayon gihapon ang mga proyekto nga gisugdan ni Cortes sama sa giplano na ug dili magpuli og mga hepe sa departamento.

Ang maong hukom sa Ombudsman gikuwestiyon ni Cortes. Maayong mapaklaro kini. Dili maayo nga magpalabi ang pulitika labina sa makaduda sa pagpahilom sa oposisyon.