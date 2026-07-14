Editoryal: Hilom nga palibot ibalik

Taliwala sa saba nga palibot sa atong dakbayan, sa katapusan makalaum na gyud kita og mas malinawong pagkatulog sa umaabot nga mga adlaw. Kini human gihingusgan pag-usab sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) ang ilang operasyon batok sa mga motorsiklo nga naggamit og modified mufflers kon bora-bora.
Ubos sa pagpangulo ni Police Lt. Col. Jomar Medil, giaksiyunan na gyud sa TEU ang dugay na nga mulo sa katawhan. Dili ikalimod nga dako kaayong disturbo ang maong saba nga tambutso nga makatugaw sa pahuway sa kagabhion hangtod sa sayong kabuntagon.
Kasagaran sa mga drayber niini mga batan-on nga hilig maggara-gara—gawas nga saba na daan ang motor, irebolusyon pa gyud og maayo ang gasolinador aron mosamot ka saba. Ang resulta? Makapahigmata ug makapakurat kini sa mga pamilyang nangatulog kansang panimalay anaa daplin sa dalan, ilabi na sa mga edaran nga maglisod na og balik og katulog.
Kahinumdoman nga nasugdan na unta kini nga kampanya kaniadto, apan nikalma ang mga awtoridad, hilabina nga niinterbener si kanhi Congressman ug retired Colonel Bonifacio Bosita.
Hinuon, nangatarungan si Bosita nga wala niya gikonsinti ang ilegal nga tambutso; ang iyaha lang mao ang saktong pagpatuman sa balaod subay sa husto nga decibel limit aron malikayan ang pag-abuso sa mga drayber.
Apan karon nga nibalik ang TEU sa pagpahigayon og mga checkpoint, tataw nga naminaw sila sa tiyabaw sa publiko.
Sumala sa opisyal nga Facebook post sa TEU:
“Excessively loud and unauthorized modified mufflers disturb communities, contribute to noise pollution, and violate existing traffic regulations. Let us all do our part by ensuring our vehicles comply with the law and by promoting responsible driving for everyone’s safety and peace of mind.”
Sa laktod, ang saba ug walay pagtugot nga pag-usab sa tambotso dili lang kay kasamok sa dalan, kondili usa ka tataw nga kalapasan sa regulasyon sa trapiko.
Kini nga kamanduan nagsilbing seryosong pahimangno sa mga badlungong motorista nga seryoso ang kagamhanan sa pagsumpo niining maong problema. Sukad sa pagbalik sa maong hugot nga operasyon, ubay-ubay na ka mga motorsiklo ang nangadakpan.
Kining lakang sa TEU usa ka dakong kadaugan alang sa kahusay ug kalinaw sa Sugbo.
Hinaot nga dili lang kini ningas cogon nga maayo lang sa sinugdanan.
Angay kining ipadayon sa walay pagkapoy aron hingpit nga mahanaw ang bora-bora ug mabalik ang hustong pahuway nga dugay na nga gihikaw sa mga Sugboanon.