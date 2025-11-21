Editoryal: Hinaot nga tinud-on

Ang rekomendasyon sa Independent Commission on Infrastructure (ICI) ug sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ngadto sa Office of the Ombudsman nga pasakaan og kaso sila si kanhi House Speaker Martin Romualdez ug kanhi Ako Bicol Partylist Representative Zaldy Co, usa ka kritikal nga yugto sa nasod. Maisip kini nga usa ka politikal nga eskandalo.
Hinaot pa nga kini tinud-on ug dili lang usa ka sarswela o drama aron pahumot sa publiko nga naay gihimo ang hingtungdang ahensiya.
Ang pagduso na sa mga ebidensya ngadto sa Ombudsman pinaagi ni Secretary Vince Dizon, ICI Chair Andres Reyes, ug kanhi DPWH Secretary Rogelio “Babes” Singson timailhan nga aduna silay igo nga basihanan sa ilang rekomendasyon.
Ang pagkalambigit sa mga kompanya nga Hi-Tone Construction & Development Corp. ug Sunwest Corporation—nga konektado kang Co—nga giingong maoy nakakuha og daghang proyekto sa flood control, nagpasabot nga adunay sistematikong kahimtang sa pagpabor ug pagpanguwarta sa mga proyekto sa gobyerno.
Pinaagi niini gihatagan og gibug-aton ang testimonya ni retired Marine Orly Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee, nga mitug-an nga minilyon nga cash ang gisulod og mga maleta ang ilang gihatod ngadto sa panimalay ni Romualdez.
Makapabalaka sab ang video statement ni Co nga mihulagway og mas lawom pa nga koneksiyon tali nila Romualdez ug Presidente Ferdinand Marcos Jr., apan dili kini malakip sa pormal nga rekomendasyon tungod kay dili pa kini sinumpaan ang maong pamahayag apan dili sab angayan nga baliwalaon.
Sa gihimo sa DPWH ug ICI sa pagpasaka og kaso usa ka lakang nga makahupay o manumbalik ang integridad sa pamalaod.
Apan kinahanglan sab bantayan sa publiko nga ang pagkab-ot sa hustisya dili matapos sa pagpasaka lang sa kaso.
Ang katawhan, nga maoy nag-antos sa mga baha, pagkaguba sa mga tulay ug karsada, ug ang pagkadaot sa proyekto nga walay kalidad, angay mobarug sa pagpangayo og katin-awan, tinuod ug walay gidapigan nga hustisya.
Ang pangagamhanan, ug ang tanang institusyon sa pag-imbestiga, kinahanglan seryusohon sa pagpadayon niini—bisan kinsa pa ang maigo.
Ligsan ang angayang ligsan.