Editoryal: Hinaut di molugak ang LTO 7

Dili ikalimod nga usa sa pinakadakong “disturbo” sa kalinaw sa atong kadalanan—ug bisan sa sulod sa atong mga panimalay—mao ang mga motorsiklo nga nagdala og “bora-bora” o modified mufflers.
Mao nga, ang bag-uhay lang nga operasyon sa Land Transportation Office (LTO) 7 batok niining mga saba nga tambutso usa ka lakang nga angay daygon.
Apan ang pangutana sa publiko: Hangtod kanus-a man kini molungtad?
Sa unang adlaw pa lang sa operasyon atubangan sa buhatan sa LTO 7 sa N. Bacalso Avenue, Cebu City, niabot sa 21 ka mga motor ang na-impound tungod sa paglapas sa Seksyon 34 sa Republic Act No. 4136, o ang Land Transportation and Traffic Code, ug sa Seksyon 5.2.7 sa Department Order No. 2010-32 nga nagdili sa pag-usab sa orihinal nga tambutso.
Apan kon atong susihon, kining 21 ka motor “wala ra sa kumingking” sa tinuod nga gidaghanon sa mga bora-bora nga naglaroylaroy sa Sugbo.
Kon magpabilin lang ang LTO-7 sa pagpahigayon og checkpoint atubangan sa ilang buhatan, dali ra kining malikayan sa mga malapason.
Ang balita paspas mokatap sa social media; kon mahibaw-an nga naay checkpoint sa usa ka dapit, mangita dayon og laing agianan ang mga sabaan.
Ang tinuod nga hagit wala sa main highway kon dili anaa sa mga sudlonon nga dalan sa kabarangayan.
Didto ang sentro sa “concert” sa mga bora-bora matag tungang gabii diin ang mga residente kalit lang makamata gikan sa ilang hinanok nga katulog tungod sa makabungog nga kasaba.
Kasagaran sa atong mga ahensya, maayo lang sa primero. Kinahanglan ang makanunayon o sustained nga operasyon aron mapugos ang mga motorista sa pagbalik sa ilang orihinal nga tambutso.
Daghan sa mga drayber ang nibalik na unta sa orihinal nga tambutso kaniadto, apan tungod sa kakuwang sa makanunayong pagpanakop, namalik na usab og gamit sa bora-bora.
Kini nagpakita nga kon lugak ang implementasyon, mobalik ra ang mga malapason sa ilang karaan nga bisyo, kasagaran niini mga batan-on nga gustong ‘magpasikat.’
Kinahanglan ipasabot kanila nga ang tinuod nga garbo anaa sa pagkaresponsableng drayber, dili sa pagpanghambog pinaagi sa paglubag sa throttle nga makapaukyab sa mga residente.
Daghan ang nalipay niining maong lakang. Ang saba nga tambutso dili lang polusyon sa dunggan, kini simbolo sa kakuwang sa respeto sa isig ka tawo.
Ang dalan gihimo para sa transportasyon, dili para himuon nga lumbaanan sa kasaba.
Hinaut nga dili molugak ang LTO-7.
Padayon kamo, sunda ang saba hangtod sa kinapusoran sa mga barangay, ug ipakita nga ang balaod dili para lang sa dekorasyon, kon dili para sa kahapsay sa tanan.