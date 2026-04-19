Editoryal: Hinaut presyo sa lana mobalik na sa normal

Ang bag-ong pahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mahitungod sa dako nga rollback sa presyo sa lana sulod ning semanaha—hilabi na ang P24 matag litro nga kunhod sa diesel—sama sa usa ka kalit nga pag-uwan tungatunga sa grabe ka init nga panahon.
Para sa usa ka nasod nga nagsagubang sa padayong pagsaka sa inflation ug taas nga gasto sa lohistika, kining “big-time” rollback dili lang basta adjustment sa presyo, kon dili usa ka mahinungdanong salbabida alang sa Pinoy nga naglangoy sa lawod sa kalisdanan.
Apan kinahanglan gihapon og ngipon kining gianunsyo sa Presidente aron mapatuman kay dili malikayan nga posibleng adunay mga gasolinahan nga dili dayon mosunod aron makapahimulos og mas dako nga ginansya.
Hugot nga nagpasidaan si Marcos ngatdo sa mga kompanya sa lana nga ipatuman ang rollback nga insakto ug wala kibhang aron makasinati og kahupayan ang mga Pinoy sa kalit ug taas nga pagsulbong sa presyo sa lana sukad gigubat sa Amerika ug Israel ang Iran, dul-an sa duha na ka mga buwan ang nakalabay.
Ang Department of Energy (DOE) maoy magpas-an sa bug-at nga responsibilidad sa pagseguro nga mapamatuman ang gianunsyo ni Marcos nga mokunhod og P24 ang presyo sa diesel, P3.41 matag litro sa gasolina, ug P2 matag litro sa kerosene.
Ang desisyon sa administrasyon nga idungan ang dakong rollback sa moratorium sa pag-renew sa lisensya ug rehistro makatabang sab gyud hilabi na sa mga drayber og BUS, jeepneys ug uban pang pa nga pampublikong transportasyon.
Niini, ang validity sa mga rehistro ug permit nga ning-expire na puwede pa magamit hangtod karong Hulyo nga wala’y multa.
Kini nga lakang makahatag sa mga dryaber og kahigayunan nga makabawi gikan sa nius-os o wala na gyu’y ginansya sa matag adlaw nilang kayod sa kadalanan.
Ang big time rollback sa presyo sa lana usa ka dakong kahuyapan sa sektor sa transportasyon hilabi na ning panahuna nga wala pa’y kaseguroan kanus-a mahuman ang tensyon sa Middle East.
Hinaut nga dili lang kini usa ka temporaryong kahupayan. Hinaut nga mao na kini ang sinugdanan nga mahibalik na sa normal ang presyo sa lana kay kon mao kini ang mosaka, madamay gyud biya tanan palaliton.