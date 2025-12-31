Editoryal: Hugot nga seguridad sa ospital pagpanalipod sa masuso

Usa ka dako nga tamparos sa sistema sa panglawas ang sunod-sunod nga balita bahin sa pagpangdagit og mga masuso sulod mismo sa mga ospital didto sa Metro Manila sa panahon sa Pasko.
Samtang ang publiko nagsaulog sa kalipay, pipila ka mga inahan ang nakasinati og tumang kaguol—ang makuhaan og anak sa dapit nga gidahom unta nilang labing luwas ug protektado.
Ang insidente sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center (ARMMC) sa Marikina City ug ang nahitabo sa Tondo, Manila, nagpadayag sa usa ka makapaalarma nga kamatuoran: Dali ra kaayong malutsan ang siguridad sa atong mga ospital.
Sa kaso sa ARMMC, igo lang nagsul-ob og scrub suit ang suspek ug nagpakaaron-ingnon nga medical worker, dali na siyang nakaduol ug nakadala sa masuso.
Kini nagpakita nga ang usa ka uniporme—nga daling mapalit o masundog—nahimong pasaporte sa mga kriminal aron makasulod sa mga restricted areas.
Dinhi nato makita ang dakong “security lapse.” Nganong nakasulod ang usa ka tawo nga walay saktong identification (ID)?
Husto ang lakang ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa pagmando sa tanang ospital sa nasod nga hugtan ang siguridad.
Ang plano sa pagpatuman og sistema nga susama sa “Amber Alert” sa Estados Unidos usa ka maayong lakang aron paspas nga mapalihok ang kapulisan ug media kon duna may mawala nga bata.
Apan ang teknolohiya ug alerto igo ra sa “pag-responde” kon nahitabo na ang krimen. Ang mas importante mao ang “pagpugong” (prevention).
Kining mga insidente nagbutyag usab sa kakuwang sa staff panahon sa holidays.
Tungod kay tingpahuway ug tingbakasyon, posible nga naluag ang pag-monitor sa mga mosulod-gawas. Kini ang higayon nga ang mga mapahimuslanon mosulod sa eksena.
Dili nato mabasol ang mga inahan nga daling motugyan sa ilang mga anak ngadto sa nagpakaaron-ingnon nga medical workers. Sa sulod sa ospital, ang pagsalig sa pasyente ngadto sa mga nagsul-ob og puti o scrub suit kinahanglanon man gayod para sa ilang pag-ayo. Ang ospital maoy adunay obligasyon nga panalipdan kining maong pagsalig.
Ang mandu sa DOH kinahanglan nga dili lang kutob sa papel. Kinahanglan ang mosunod: Estrikto nga ID system: Ang tanang empleyado kinahanglan dunay klaro ug makita nga ID; CCTV Surveillance: Kinahanglan nga aktibo ug naay nag-monitor sa mga camera 24/7, ilabi na sa mga ward sa mga bata ug Control of Visitors: Kinahanglan limitahan ug rehistradong maayo ang mga bisita nga mosulod.