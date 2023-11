Editoryal: Hulga sa komunidad

Masabot ang gibati nga kasuko sa kapulisan sa duha ka suspetsado’ng mga durugista nga nipusil patay kang Corporal Ryan Languido Baculi sa usa ka buy-bust niadtong Martes sa kaadlawon. Kay gawas nga wa madakpi, insulto usab sa kapulisan ang yano nga pagpatay sa ilang kauban.

Ang nakapasamot sa panginsulto mao ang giingon pa nga pagtabang sa usa ka barangay tanod nga giingon nga nihatod sa duha ka mga suspek ngadto sa ilang balay. Wa nitaho ang tanod bisan kon samdan ang usa sa duha ka gikatahapang mga gunman.

Gusto sa kapulisan nga motubag ang mga opisyal sa barangay kon nganong naingon ato ang hitabo.

Ang nakapait kay duna pay nanaway kon nganong wa mag bullet resistant vest si Baculi. Lisod baya magsul-ob kay magbagal ang vest unya siya maoy poseur-buyer busa maklaro nga siya polis.

Di lang tingali polis moaktibo sa pagpuhag sa mga kriminal sa komunidad, apil na niini ang barangay officials ngadto sa mayor. Lisod kaayo tuohan nga ang barangay officials wa masayod ug makaila sa mga kriminal sa ilang dapit, sama kanila ni Atong Rafols ug Ramil Salazar.

Imposible kaayo nga wa nasayod ang komunidad asa sila nagtago si Rafols ug Salazar.

Kon way kooperasyon sa mga barangay official, ang pagggukod sa mga kriminal lisod. Kon wa say kontrol ang mayor sa barangay officials, lisod sab nga makapaabot ang kapulisan og kooperasyon. Gikinahanglan diay ang panagtambayayong sa kapulisan ug komunidad aron magmalampuson ang anti-criminality drive.

Gikinahanglan usab ang pag-abag sa local government unit (LGU), apil na ang Cebu City Council, kay di lang ni sagpa ngadto sa kapulisan, kon di apil na sa lokal nga kagamhanan. Di kini ordinaryo nga isyo sa peace and order. Maapektuhan ang imahe sa Cebu City kay magtuo ang mga taga gawas sa Sugbo nga kuyaw ang dapit kay bisan gani polis gipatay.

Kon ang local officials grabe maka react sa pagpatay sa usa ka sibilyan, ingon usab unta sila kasibot sa paghimo og aksyon ning kamatayon sa usa ka polis, labina gyud nga naila si Baculi nga maayo og performance.

Makaluluoy usab ang iyang pamilya nga gibiyaan kay gagmay pa ang ilang mga anak. Mag-unsa na lang ang iyang asawa nga mag-inusara sa pagpadako sa mga bata.

Ning kamatayon sa polis, hinaut pang mahigmata ang local officials, labina ang mga naa sa barangay, nga di angay pasagdan ang mga kriminal nga lumolupyo tungod kay hulga sila sa komunidad.