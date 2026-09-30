Editoryal: Hulga sa TBS sa atong komunidad

Kuyawa pud aning balita nga moabot na sa 90 porsiyento sa mga probinsiya sa Pilipinas ang nasudlan niining kriminal nga grupo nga gitawag og TBS kon True Brown Style. Buot ipasabot, kinahanglan na gyud ta aning magbantay, hilabina niadtong mga ginikanan nga adunay anak nga mga menor de edad nga maoy sagad rekruton sa grupo aron mobuhat og mga krimen isip kabahin sa ilang initiation rites.
Mao nga hugot sab nga giawhag sa Philippine National Police (PNP) ug sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ang mga ginikanan nga kanunayng bantayan ang lihok sa ilang mga anak, lakip na ang paghiling sa ilang mga cellphone aron mahibaw-an kon si kinsa ang ilang gika-communicate sa adlaw-adlaw.
Sakto sab kaayo ang maong awhag gikan sa duha ka ahensiya sa gobiyerno aron maprotektahan ang kaugmaon ug dili madaot ang pag-eskwela sa kabataan nga dali ra kaayong maimpluwensiyahan sa mga dautang elemento.
Apan kon atong susihon ang kasaysayan, dugay na man diay nahimugso kining maong grupo niadto pang miaging 35 ka tuig, apan naabot kini dinhi sa Pilipinas sa milabay nga 25 ka tuig.
Ang initiation sa mga gustong mosulod sa grupo sagad naglakip sa pagpanulis sa mga convenience store. Mao gani nga magduda lang sab ta kon di ba kaha sila ra sab ang nagpaluyo niining nahitabong mga pagpanulis sa mga convenience store ug pagpang-shoplift sa nagkalainlaing mga mall.
Dugang pa niini, matod ni DILG Secretary Jonvic Remulla nga kini sab sila ang gamiton sa grupo sa paggalgal sa mga bata nga mohimo og mga bomb threat ug gun threat sa mga eskwelahan aron mabulabog ang kahapsay.
Kahinumdoman nga niadtong Septiyembre 18, usa ka 14-anyos nga estudyante ang namusil sa Banga National High School sa South Cotabato diin tulo ka mga estudyante ang namatay lakip ang namusil, samtang pito ang naangol.
Panahon na aron magmata ang tanan. Ang pagsumpo niining sindikato dili lang trabaho sa kapulisan, kondili usa ka hiniusang paningkamot sa matag pamilya ug komunidad.
Tungod niining makapakurat nga mga panghitabo, dayag nga nagkinahanglan og estrikto ug hiniusang pagbantay ang atong katilingban.
Kinahanglan ang seryoso nga aksiyon gikan sa pamilya, tulunghaan ug kagamhanan aron dili na madugangan pa ang mga batan-ong mabiktima sa daotang sistema.