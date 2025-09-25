Editoryal: Hustong pagkaon alang sa pagkaayo sa pasyente

Ang bag-o lang nga desisyon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga doblehon ang meal allowance alang sa mga pasyente sa tanang 16 ka ospital nga gipadagan sa Kapitolyo importante nga lakang alang sa ilang panglawas.
Kining maong lakang nga nagsugod niadtong Miyerkules, Septiyembre 24, 2025, nagpataas sa budget sa pagkaon sa pasyente gikan sa P150 kada adlaw nga gibahin sa tag P50 sa pamahaw, paniudto ug panihapon, ngadto sa P300 o P100 matag kaon.
Bisan pa man og giingon ni Public Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga ang desisyon usa ka pagsunod sa Department of Health (DOH) Administrative Order 2025-0019—nga nagmando sa mga publikong ospital sa paghatag og labing minos 1,800 kilocalories kada adlaw sa mga pasyente—ang aksiyon angayan hatagan og pagdayeg nga lapas pa sa yanong pagsunod sa regulasyon.
Ang P50 matag kaon kulang kaayo aron makahatag og masustansya nga pagkaon sa modernong ekonomiya.
Ang pagkaon sa hustong nutrisyon kinahanglan aron daling maayo ang pasyente og makagawas dayon sa ospital.
Ang saktong nutrisyon gisuportahan niini ang immune system og paspas nga pagkaayo. Ang bag-ong allowance sa Kapitolyo nga P300 matag adlaw nilapas sa gisugyot nga badyet sa DOH nga P247 matag pasyente, matag adlaw alang sa 1,800-calorie nga mando.
Dinhi makita ang tinuod nga bili sa desisyon sa gobernador. Nagpakita kini og commitment sa de kalidad nga serbisyo, imbes nga katumanan lang sa minimum nga gikinahanglan.
Apan bisan pa man, ang P300 nga meal allowance nagkinahanglan gihapon og maampingong pagdumala sa pundo aron makahatag og lainlain, lami, ug angay nga mga pagkaon alang sa mga pasyente.
Sa kasamtangan nga ekonomiya, ang P50 igo ra kaayo alang sa pamahaw sa pasyente nga usa ka itlog, usa ka hotdog ug kan-on. Wala na’y labot ang gatas nga usa ka mahinungdanong tinubdan sa protina ug calcium alang sa mga nagpaalim.
Alang sa paniudto ug panihapon, maglisod na ang mga dietician sa pag-inat sa P50 nga badyet aron makahatag og masustansya ug makabusog nga pagkaon.
Unsaon man pag-igo sa P50 sa usa ka pagkaon nga aduna’y saktong protina ug bitamina?
Paniudto: Ang usa ka pananglitan sa chicken curry, kan-on, ug saging.
Panihapon: Kan-on, isda nga inun-unan (o kaha beef steak), ug prutas.
Kining mga menu lisod makab-ot sa P50 matag serving. Ang pagkaon nga makuha sa mga pasyente lagmit dili igo sa gidaghanon ug kulang sa kalidad.