Editoryal: I-report sa LTFRB

Ang panawagan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nga i-report ang mga drayber sa public utility vehicles (PUV) nga nagdumili sa pagpasakay o magpili og pasahero, ang maong binuhatan klaro nga nakalapas sa balaod, nga nagpasabot nga adunay kakulangan sa implementasyon sa regulasyon.
Ang kasinatian mismo sa LTFRB chairman Vigor Mendoza II nga wa siya pasakya sa us aka ride-hailing driver nagpakita nga bisan ang mga opisyal sa gobyerno nakasinate sa maong sitwasyon. Kini nagpasabot nga ang ordinaryong pasahero mas labaw pa ang kahimtang sa kalisod ug kawalay kapilian.
Sa usa ka nasud diin nga kadaghanan ang nagsalig sa publikong sakyanan, ang pagdumili sa serbisyo usa ka paglapas sa ilang katungod sa hustong transportasyon.
Sakto ang baruganan sa LTFRB nga ang kakulang sa reklamo hinungdan nga mag-anad ug magpadayon sa pagka-abusado ang drayber. Apan dili usab angay ibutang ang bug-at nga responsibilidad lamang sa mga pasahero. Ang gobyerno adunay obligasyon nga mapalig-on ang presensya sa monitoring, inspeksyon, ug aksyon batok sa mga molapas. Ang pag-isyu og show cause order ug posibilidad sa kanselasyon sa prangkisa usa ka maayong lakang.
Importante usab ang pagpalig-on sa kahibalo sa publiko bahin sa ilang katungod. Daghang pasahero ang nag-antos na lamang tungod sa kakulang sa impormasyon. Busa, ang kampanya sa pagdasig sa pagreport pinaagi sa hotline, social media, ug email kinahanglan suportahan sa mas paspas ug transparent nga aksyon gikan sa mga ahensya.
Sa katapusan, ang problema sa pagdumili sa serbisyo dili lamang isyu sa indibidwal nga drayber, kondili usa ka hulagway sa kahimtang sa disiplina sa atong transportasyon.
Ang pagtinabangay sa gobyerno ug sa publiko maoy yawe aron masiguro nga ang dalan dili lamang luwas, kondili patas ug makiangayon alang sa tanan. Kay ang tinuod nga kaayohan sa transportasyon makita sa pagrespeto sa katungod sa matag pasahero.