Editoryal: Impeachment complaint wa molampos

Ang bag-ohay lang nga desisyon sa House Committee on Justice sa pagbasura sa duha ka reklamong impeachment batok kang Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. naghatag og katin-awan: ang impeachment dili lang usa ka dula sa pagpamasangil, kondili usa ka legal nga proseso nga nagkinahanglan og bug-at nga ebidensya.
Sa botos nga 42-1 batok sa reklamo ni Atty. Andre de Jesus, ug 39-7 sa reklamo ni Liza Maza, tataw nga ang mga magbabalaod wala makakita og igong “substansiya” sa mga pasangil.
Gipasiugda ni Rep. Gerville Luistro nga gikinahanglan ang koneksyon sa mga alegasyon nga maoy basehan sa impeachment.
Sa kalibotan sa balaod, ang “pagduda” dili mahimong “ebidensya.” Ang paggamit sa mga ginunting sa balita (news clippings) o mga video nga wala pa ma-authenticate, sama sa kang kanhi Rep. Zaldy Co, makonsiderar nga huyang nga pundasyon sa pagtangtang sa usa ka piniling lider sa nasod.
Kinahanglan kini ibase sa personal nga kahibalo ug authentic records, dili sa mga tabi-tabi o politikanhong kasaba sa social media.
Samtang giawhag sa Palasyo ang publiko ug ang mga kritiko nga “mo-move forward” na ug motutok sa ekonomiya, dili sab nato angay kalimtan ang kamahinungdanon sa oversight function sa Kongreso. Ang pagbasura sa impeachment dili “blank check” o lisensya para sa administrasyon nga dili na maminaw sa mga kritiko.
Sama sa giingon sa pipila ka magbabalaod, ang pagbasura sa reklamo dili awtomatikong pag-uyon sa tanang polisiya sa gobiyerno. Ang tinuod nga kalig-on sa usa ka lider wala makita sa gidaghanon sa iyang mga kaalyado sa Kongreso, kondili sa iyang kaisog nga atubangon ang pagsusi sa publiko sa tinuoray ug transparent nga paagi.
Ang pagbasura niini nga mga reklamo naghatag sa nasod og higayon nga makaginhawa gikan sa politikanhong kagubot. Apan ang hagit sa administrasyong Marcos nagpabilin: pamatud-an pinaagi sa limpyo ug epektibong pagpangalagad nga ang mga pasangil sa korapsiyon ug pagbudhi sa pagsalig sa publiko mga “walay basehan” gayud.
Sa pagkakaron, natapos na ang serye sa impeachment sa lebel sa komite. Ang kamatuoran, sa katapusan, kinahanglan kanunay nga mopatigbabaw—dili lang sa mga dokumento, kondili sa aktwal nga serbisyo sa katawhan.