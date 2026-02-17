Editoryal: Inahan nga nagbangutan

Adunay mga kasakit nga dili masukod sa pulong, ug adunay mga kahilom nga mas saba pa ilabi na niadtong mga nagbangotan.
Ang kamatayon ni Kingston Ralph Cheng, 23 kinsa nabiktima sa hit-and-run dili lamang personal nga trahedya sa usa ka pamilya, kondili usa ka pait nga pahimangno sa kahimtang sa atong katilingban.
Sa dihang ang dalan nga angay unta magdala sa mga damgo paingon sa kaugmaon nahimong lugar sa kalit nga kamatayon, dili kalikayan nga mokuwestiyon ang publiko ngadto sa hingtungdan nga ahensiya sa gobiyerno o mga opisyal: igo ba ang atong pagpanalipod sa kinabuhi?
Taliwala sa gibate nga kasub-anan sa pamilya’ng Cheng mas gipili ang kalinaw ug kalooy usa ka matang nga kusog o kalig-on nga dili sayon buhaton.
Makapatandog ang pulong ni Ginang Katherine Cheng: “No amount of remorse or sincere apologies can ever bring him back.”
Ang tinuod nga hustisya dili magbase sa panimalos, kundili sa matarong ug patas nga pagpatuman sa balaod.
Kon ang kamatayon ni Kingston nga mahimo nalang nga listahan o statistic sa mga nahitabong aksidente, nan napakyas kita isip komunidad. Ang matag kinabuhi adunay bili, ug ang matag pagkawala usa ka kapildihan sa tibuok katilingban.
Busa ang panawagan dili lamang emosyonal, kondili moral ug sosyal. Kinahanglan nga palig-onon sa mga awtoridad ang pagpatuman sa mga lagda sa dalan, labina batok sa pagdrayb nga hubog ug sa pagtalikod sa responsibilidad human sa aksidente.
Ang hustisya kinahanglan walay pili—dili matandog sa gahum, bahandi, o impluwensiya. Kon adunay kalainan sa pagtratar sa suspek ug sa ordinaryong lungsoranon, ang pagsalig sa balaod inanay nga maguba.
Mahitungod sa drayber nga nakapiyansa, ang proseso sa balaod angay respetuhon.
Ang tinuod nga pagpanubag makita sa pagdawat sa kamatuoran, paghinulsol, ug pagtabang sa pagpanumbalik sa hustisya.
Hinaut nga ang kamatayon ni Kingston mahimong sinugdanan sa mas lawom nga pagmata sa katilingban. Ang kaluwasan sa kadalanan dili responsibilidad sa gobyerno lamang, kundili sa matag drayber, ug matag lungsoranon nga nagpakabana sa kinabuhi sa uban. Ang disiplina, pagrespeto, ug pagka-maampingon mao ang tinuod nga panagang batok sa dugang trahedya.
Sa katapusan, ang kasubo mahimong dili mawala, apan mahimo kini mausab ngadto sa kusog nga magdala og kausaban. Ang tingog sa usa ka inahan nga nawad-an og anak dili lamang hilak sa kasakit, kundili usa ka malinawong panawagan: himuon natong mas luwas, ang Sugbo alang sa tanan.