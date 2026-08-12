Editoryal: Inspection na pud?

Ang pagbisita ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon sa Sugbo niadtong Agosto 11 nihimo na sab og laing inspection nga nisusi sa kahimtang sa mga proyekto sa flood control, ilabi na sa Mandaue City.
Apan ang publiko, nakapangutana nga di angay’ng ibalewala: “Inspection na pud—kanus-a man gyud mahuman?”
Dili sayop ang pag-inspeksyon. Importante kini aron masuta kon husto ba ang pagpatuman sa mga proyekto, asa napakyas ang sistema ug unsay angay buhaton aron malikayan ang pagsige og baha bisan nga regular nga uwan lang.
Apan kon ang matag pagbisita mosangpot lamang sa bag-ong saad, bag-ong plano, ug laing inspeksyon, natural lamang nga kapuyon ug magduhaduha ang katawhan.
Sige na og kadungog ang mga Sugboanon sa mga saad bahin sa mga proyekto sa flood control. Apan ang gipaabot sa kinabag-an mao ang RESULTA dili ang dugang nga pasalig.
Gusto sa mga residente nga makita nga nahuman ug niepekto ang mga drainage system sa mga sapa ug agianan sa tubig nga nalapdan o napalawman, mga outfall nga aktuwal nga nidagayday ang tubig ngadto sa hustong dapit, ug usa ka sistema nga masukod ang kalampusan pinaagi sa pagpaminos sa pagbaha.
Katungod kini sa mga magbubuhis nga naggasto sa ilang salapi alang sa imprastraktura nga gisaad nga makapanalipod kanila. Kahinumdoman niadtong Hulyo 30, 2026, diin ang mga estudyante sa Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School sa Mandaue kinahangla’ng luwason pinaagi sa rubber boat human sa paspas nga pagsaka sa tubig-baha.
Kon ang mga bata kinahanglan pang isakay og rubber boat aron makagawas sa eskuylahan, klaro nga aduna pay dakong problema nga kinahanglang sulbaron—dili lang ang sige og inspection.
Hinuon, ang pag-inspection kinahanglan mahimong sinugdanan sa aksiyon. Kinahanglan adunay klarong timeline, responsable nga mga ahensiya, tin-aw nga target ug regular nga pagreport sa progreso.
Kay sa katapusan, dili man proyekto sa papel ang gipangayo sa katawhan. Gipangayo nila ang siyudad nga dili na lunopan sa higayon adunay kusog nga ulan.
Sa sunod nga inspection, tingali ang labing importante nga pangutana dili na “Unsa pa ang atong buhaton?” Apan, “unsa na gyud ang nahuman, ug nganong wala pa kini makasulbad sa grabe’ng baha?”